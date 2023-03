Carolina Crescentini, la confessione esplosiva: parole di fuoco

L’incredibile confessione della bella Carolina Crescentini, parole che nessuno si aspettava. L’attrice si lascia andare ad una rivelazione intima

Attrice italiana di gran talento, Carolina Crescentini esordisce sul piccolo schermo nel film Notte prima degli esami-oggi, nel 2007. Ma ha dato prova del suo talento anche in pellicole come Cemento Armato, Generazione 1000 euro e Oggi sposi.

Nella vita privata è legata al cantautore Francesco Motta, sposato nel 2019, con cui condivide, ammette, la libertà. Lo confessa a Vanity Fair: “Quando abbiamo iniziato a frequentarci, ci dicevano a entrambi di non fidarci: no, un’attrice no! No, un musicista no! Gente troppo imprevedibile, che non puoi controllare. Invece, visto che viviamo entrambi di emozioni, sempre in bilico, in realtà ci capiamo meglio”.

La confessione esplosiva di Carolina Crescentini

Ma la bionda Carolina Crescentini fa un’altra confessione esplosiva, questa volta ospite a Belve, il programma di Francesca Fagnani. Qui ha raccontato alcuni dettagli dell’acclamata serie in cui sta recitando attualmente, Mare Fuori, giunta alla terza stagione e nella quale interpreta la direttrice di un carcere minorile.

La conduttrice la incalza con le sue domande spesso scomode: “Quando su Vanity Fair le chiesero come si sentisse a girare scene di ses*o, lei rispose che in quei casi entra nei panni del personaggio e non è Carolina, ma il soldato Carolina”. L’attrice ribatte che in effetti non sente nulla: “Mettici pure che intorno a te hai 70 persone… Quindi diciamo che di atmosfera erotica ce n’è veramente poca”.

E le piace girare queste scene? continua la Fagnani. La risposta di Carolina spiazza: “Se è necessario a livello drammaturgico, lo faccio. Ma di solito non serve a niente, è come dicevano in Boris, gli sceneggiatori si chiedono ‘che gli facciamo fare? Facciamoli sco**re così, de botto, senza senso!’. Mi è capitato anche in Mare Fuori: c’è una scena in cui io e il comandante stiamo inseguendo due latitanti che scappano e li abbiamo persi. E che facciamo io e il comandante, ma sì, diamogli tempo, andiamo a sco**re. Perciò, è proprio come in Boris, sco**no così de botto”.

La serie

Boris è la serie in cui Carolina Crescentini interpreta Corinna, personaggio di cui ha dichiarato a L’Espresso: “Corinna è ormai una sorta di alter ego per me: una donna orrenda, incapace di recitare, che costringe gli altri a lavorare male, un po’ scema – anche se con il tempo migliora – disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, da non frequentare. E di persone come lei ne ho incontrate davvero”.

Mentre di Mare Fuori spiega: “Buona parte delle storie sono ispirate a fatti di cronaca reali.[…] Noi cerchiamo di scandagliare insieme cosa succede, questo anche per chi guarda soprattutto per i più giovani devono poter riflettere sopra a queste cose. Infatti è una serie che proprio per i più giovani è guardata tanto”.