Michelle Hunziker, arresto in diretta: succede tutto così

Arresto in diretta per Michelle Hunziker? Guai con la giustizia? Cosa succede nella vita della simpaticissima showgirl

Michelle Hunziker è tornata in tv con il suo show Michelle Impossible & Friend, 3 puntate ricche di ospiti nelle quali si racconta tra musica e chiacchiere. Nella seconda puntata, che andrà in onda mercoledì 3 marzo, in studio arriveranno tra gli altri Il Volo, Nina Zilli, Serena Autieri, Belen Rodriguez e Claudio Bisio, con il quale ha condotto alcune divertenti edizioni di Zelig.

Immancabili come sempre al suo fianco la Gialappa’s Band, il Mago Forrest e Katia Follesa. Nonché la partecipazione della figlia Aurora, che nella prima puntata si è esibita con il papà Eros Ramazzotti, ex marito della bionda svizzera. Che vede all’improvviso arrivare un arresto in diretta. Cosa è successo?

Michelle Hunziker: arresto in diretta

Niente paura, si tratta solo di uno sketch messo in piedi da Michelle Hunziker sul suo profilo assieme ad uno dei suoi amatissimi cani, Lilly Junior, arrivato dopo la morte dell’amatissima barboncina scomparsa qualche mese fa. Oltre al piccolo chihuahua a pelo lungo ad allietare la casa ci sono Leone, figlio della prima Lilly, e Odino, un levriero che in realtà è dell’ex marito Tomaso Trussardi.

I cani sono spesso protagonisti di divertenti siparietti condivisi dalla showgirl, e anche questa volta è ciò che è successo. Michelle si rivolge a Lilly Junior che la guarda con uno snack a forma di osso in bocca e scherzando le dice: “Ti dichiaro in arresto perché hai rubato l’ossino di Odino e hai compiuto degli atti vandalici in questa casa: tutti gli zoccoli rosicchiati da questo essere che scodinzola. Lilly ti dichiato in arresto e ti prendo anche l’osso”.

L’amore per i cani

La vita di Michelle Hunziker è caratterizzata dall’amore per i cani e per gli animali in generale, come ha ammesso a Sorrisi e Canzoni: “Mia mamma è sempre stata un’amante degli animali. Nella nostra famiglia li adoravamo e ne abbiamo avuti di tutti i tipi. Prima che nascessi io, c’è stato addirittura un leoncino nato in un zoo che mia madre ha svezzato. Sono cresciuta con tanti gatti e Duchessa, il mio primo cagnolino”.

Poi ricorda: “Quando sono andata a vivere da sola non potevo tenere cani, ma quando è nata Aurora avevo sette gatti! Vivevamo in Brianza. Il primo è stato Tony, ci ha scelto lui. Sembrava un maschio, ma un giorno sento un urlo di Eros: aveva scoperto che era una femmina! Poi abbiamo avuto un labrador, Giambo: l’ho portato a casa io dopo averlo salvato da un cassonetto. Ma era tardi e aveva il cimurro: mi è morto tra le braccia. Per tanto tempo non ho più avuto cani. Ma Auri a 13 anni continuava a chiedermene uno e così è arrivata Lilly, poi suo figlio Leone e infine Odino”.

Infine confessa di viziare molto i suoi cani: “Non sono in grado di dare regole, vengono trattati come membri della famiglia. L’unica regolina è di non chiedere cibo a tavola”.