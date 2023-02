Madame, la confessione piccante: “Ecco quante volte lo faccio a settimana”

La controversa cantante Madame torna a far parlare di sé con una piccante rivelazione sulle sue abitudini private

La cantante Madame, nome d’arte di Francesca Calearo, è sin dai suoi esordi un personaggio alquanto controverso. Inizia a farsi notare appena sedicenne, rapper emergente sul web, ma la sua voce particolare e calda la porta in pochissimi anni fino al Festival di Sanremo.

E pensare che da piccola, ammette, aveva una voce brutta. Lo ha raccontato a Repubblica: “A 13 anni ho scoperto gente come Justin Bieber attraverso mia cugina, ma io a 14 anni in età puberale avevo una voce brutta, stranissima, dal do dell’ottava normale fino al fa. Pensavo che non avrei mai potuto fare la cantante, mi piazzavano tra i maschi e le femminucce nel coro delle medie, non sapevano dove mettermi”.

E invece. A soli 16 anni, come detto, viene messa sotto contrato dalla Sugar Music ma dal 2019 grazie alla sua manager inizia delle fortunate collaborazioni con artisti conosciuti come Rkomi. I suoi singoli sono dei veri successi, da Sciccherie che diventa disco di platino a Voce, che porta a Sanremo nel 2021 e che se ne aggiudica ben 4. Anche quest’anno ha calcato il prestigioso palco dell’Ariston con Il bene nel Male, e la sua partecipazione è stata accompagnata da diverse polemiche sia prima, con la storia del suo falso greenpass, che durante, con il litigio, mai confermato, con Anna Oxa.

Un personaggio controverso

Madame, controversa anche nella sua identità. Al Fatto Quotidiano ha confessato: “Le community sono importanti, per molte persone sono un rifugio necessario. Ma nella mia crescita voglio avere il diritto di provare e scegliere. Ho detto di essere bisessuale, sto accettando fino in fondo ciò che sono. Fluida”.

E poi ammette: “Come farei a descrivere l’amore per una donna senza averlo mai provato? E devo innamorarmi di un uomo, per poterlo cantare. Non seguirò percorsi prestabiliti. Il mio corpo è un mezzo. Sono una locomotiva che fa girare le ruote sopra binari che costruisco man mano”.

La rivelazione di Madame

Attualmente non si sa se sia fidanzata, ma a quanto pare la sua vita ses*uale è molto attiva. Durante una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram, oltre a rispondere “Madame sta con Madame” a chi le chiede se sia fidanzata, stupisce con una confessione.

Quando le domandano “in una settimana quante volte fai se*so?” risponde sibillina “Ne faccio abbastanza da non doverci pensare mentre faccio altro”. Con chi, non è dato saperlo.