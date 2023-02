Riconoscete questa innocente bambina? Oggi la vedete in tv ogni giorno | Ecco chi è

Dietro quella bambina con la faccia dolcissima, il fiocco e la collana si nasconde una delle conduttrici italiane più amate e che ha più spazio nei palinsesti televisivi odierni. Riuscite a indovinare chi è la piccola nella foto?

Un trend degli ultimi periodo tra attori e lavoratori nel mondo dello spettacolo è quello di condividere le loro foto di quando erano bambini. Infatti, i fan sono sempre interessati a conoscere ogni aspetto della vita dei loro idoli e anche a conoscere qual era il loro aspetto da piccoli. Questo anche per capire come sono cambiati nel corso del tempo.

Nella foto la bambina ha circa 12 anni e indossa un bellissimo fioco con trama a fiori tra i capelli e una collana bianca. Se si osserva bene quel sorriso sveglio forse è facile indovinare chi è la bimba oggi. Tuttavia, ecco alcuni indizi per identificarla.

La piccola nella foto oggi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Ha mosso i suoi primi passi in Mediaset, conducendo una famosa e ancor’oggi rimpianta competizione canora estiva.

Continua ad accrescere il suo successo, diventando il volto principale di un programma di inchiesta giornalistica. Successivamente, passa alla conduzione di alcuni reality. Oggi lavora in Rai. Avete capito di chi si tratta?

Ecco svelato chi è la bambina nella foto: oggi una conduttrice molto amata

Vi abbiamo dato molti indizi per capire chi è il personaggio famoso dietro lo scatto. Tuttavia, ve ne diamo qualcun altro. La bambina nella foto oggi è una delle conduttrici televisive più famose e apprezzate in Italia. C’è da dire che non c’è una grande somiglianza tra questa bambina e la donna che è diventata. Eppure, se si osserva bene la forma degli occhi e quei bellissimi capelli biondi si può indovinare.

Infatti, la piccola nello scatto altro non è che l’amatissima Alessia Marcuzzi che oggi è diventata una bellissima donna ed è riuscita a ritagliarsi una posizione di rilievo all’interno del palinsesto televisivo. Aveva già quello sguardo intelligente e vivace che ha mantenuto fino a oggi. C’è da dire che, nonostante i grandi traguardi raggiunti, la carriera di Alessia Marcuzzi non è sempre stata molto facile.

All’improvviso ha deciso di lasciare la rete Mediaset dove ha lavorato per tantissimo tempo e, dopo una lunga pausa, si è trasferita in Rai. Dove ora ha un format tutto nuovo che si chiama Boomerissima. Inoltre, ha anche fondato un’azienda che produce borse e accessori in pelle che si chiama Marks & Angels. L’idea è quella di produrre tutti oggetti Made in Italy in modo da rilanciare le eccellenze del paese.