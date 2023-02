GF Vip, arriva la confessione che aspettavamo: “Riesce a…”

Dopo mesi di convivenza, al GF Vip emerge finalmente un retroscena sul verace Edoardo Tavassi: la congiura alle sue spalle rivela la verità.

Il “GF Vip 7” si sta dirigendo ad ampie falcate verso le fasi conclusive del programma. La serata finale del reality, fissata per lunedì 3 aprile 2023, si avvicina, e il format si sta tramutando in un gioco al massacro tra i superstiti del loft di Cinecittà.

Le nominations e le relative eliminazioni si susseguono senza sosta, e i fan del programma hanno da poco aperto le scommesse per puntare sul potenziale vincitore.

Tra i protagonisti più amati e divisivi del format spicca sicuramente l’esplosivo Edoardo Tavassi, fratello dell’influencer Guendalina e reduce dalla partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. Il concorrente capitolino ha intrecciato una relazione romantica con la giovane Micol Incorvaia, favorendo la proliferazione sui social del fandom #incorvassi. La coppia, del resto, risulta molto amata dal pubblico, nonostante le puntuali accuse di strategia, che accomunano l’intero cast del programma.

L’ex tronista Daniele Dal Moro ha recentemente espresso la propria opinione su Edoardo Tavassi, coinvolgendo nel contraddittorio la fidanzata di quest’ultimo Micol: scopriamo la natura delle loro confidenze al riguardo…

GF Vip: Daniele Dal Moro rivela le sue impressioni su Edoardo Tavassi

Approfittando di un momento di assenza dell’amico, Daniele Dal Moro ha confessato a Micol Incorvaia: “Edoardo è intelligente, è una persona buona, è socievole ed è molto tenero. È una persona che fai fatica a trattare male… È l’opposto di quello che sembra…“.

Ha inoltre evidenziato la sua natura spontanea e giocosa: “Il suo spirito da eterno Peter Pan è una qualità inestimabile, ai miei occhi, perché una persona così ti tiene giovane, ti cambia l’umore. Io sono molto contento di averlo conosciuto…“. Daniele Dal Moro e Micol Incorvaia sembrano tenere in grande considerazione Edoardo Tavassi, ma hanno accuratamente evitato di incensarlo in sua presenza…

La replica di Micol Incorvaia

Con aria da cospiratrice, la bionda Micol ha confermato: “Fai fatica a non volergli bene. Sì, è vero: lui riesce a far cambiare l’umore a tanti qui dentro… Riesce a tirarti su, a farti riflettere, a farti analizzare meglio le situazioni. Ti ascolta…“.

La gieffina ha infine concluso scherzosamente: “A prescindere da come andrà, anche io sono stata molto felice di averlo conosciuto… Tutte queste cose carine, da noi non le saprà mai!“. Edoardo Tavassi si configura come il potenziale vincitore del format, a patto di sgominare la concorrenza spietata di Antonella Fiordelisi, di Daniele Dal Moro e di Nikita Pelizon. Senza contare, ovviamente, gli altri concorrenti insospettabili… Non resta che seguire le prossime puntate del reality!