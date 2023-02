Patrimonio Maurizio Costanzo, la ricchezza del presentatore è inestimabile: ecco tutto quello che aveva

Cosa lascia in eredità Maurizio Costanzo? Un’immensa fortuna che andrà a moglie e figli, beni dal valore inestimabile

Come sempre accade quando qualcuno passa a miglior vita, una volta asciugate le lacrime si inizia a pensare all’eredità, a cosa contiene e come dividerla. E se ciò avviene con le persone comuni, ancora di più sicuramente con chi è famoso e ha avuto una vita più fortunata durante la quale ha potuto accumulare una fortuna.

Ecco quindi che una volta seppellito Maurizio Costanzo, lunedì 27 febbraio, ci si inizia a chiedere in cosa consista il patrimonio lasciato da suddividere, presumibilmente, tra la vedova Maria De Filippi e i tre figli Gabriele, Camilla e Saverio. Proviamo a capirlo assieme.

Il patrimonio di Maurizio Costanzo

Stando a quanto abbiamo potuto scoprire, Maurizio Costanzo potrebbe aver lasciato un patrimonio di circa 70 milioni di euro, ma questa è solo una stima. Parte degli introiti deriva dalla sua attività di paroliere; forse non tutti sanno che il bellissimo brano cantato da Mina Se telefonando, è stato scritto proprio dal giornalista assieme a Ghigo De Chiara nel lontano 1966. E non è stato l’unico, ne sono seguiti altri oltre a qualche sigla di varietà.

Anche la sua attività di scrittore è stata molto prolifica, all’attivo ha una quarantina di libri l’ultimo dei quali, Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti, è uscito nel 2022.

Parliamo poi delle proprietà immobiliari. A Roma Costanzo possedeva due appartamenti da circa 150 metri quadri ognuno, di uno dei quali possedeva l’usufrutto, mentre la nuda proprietà dell’altro è di Maria De Filippi. Altri possedimenti sono in Toscana, e sono una casa nei pressi delle Terme di Saturnia e una splendida villa ad Ansedonia, dove passava l’estate assieme alla moglie.

Innamorato di questi luoghi, in una vecchia intervista al Tirreno disse della villa: “È un posto magnifico, tanto che per averlo sempre davanti agli occhi, nel bagno del mio ufficio di Roma ho fatto mettere una grande fotografia che mi raffigura proprio davanti a quella scrivania. E quando la guardo penso: ‘Ma che imbecille sono a rompermi le palle qui!’. Però poi so che non potrei vivere senza lavorare e mi consolo”.

Poco lontano dalla villa, a circa 40 km di distanza, vicino Grosseto c’è un’altra casa di 150 mq acquistata con la moglie. Più diversi terreni nella zona. Oltre tutto questo, percepiva anche una pensione da giornalista, che dovrebbe ammontare più o meno a circa 55mila euro annui lordi. In ogni caso l’eredità più grande che Maurizio Costanzo lascia è l’affetto e la stima in quanti lo hanno conosciuto.