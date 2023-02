Piersilvio Berlusconi disperato: non sa come fare

Momento molto difficile per l’Amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, è davvero disperato e non sa come mettere a posto le cose

Piersilvio Berlusconi è l’Amministratore delegato del gruppo Mediaset. Un ruolo di grande responsabilità, che ricopre da diverso tempo con passione e costanza, cercando di rendere l’azienda di famiglia sempre aggiornata, profittevole e al passo con i cambiamenti.

Ogni stagione televisiva porta con sé una ventata di novità, di attesi ritorni e di sperimentazioni che permettono di seguire, e capire, da che parte verte l’interesse del pubblico. Ma a volte i progetti vengono stravolti da fatti imprevedibili e inattesi, ed è compito di chi ha il potere di cambiare le cose, metterle anche a posto.

Il cambiamento di Piersilvio Berlusconi

Accade quindi che nella giornata del 24 febbraio 2023 la morte inattesa di uno dei pilastri della televisione italiana, Maurizio Costanzo, oltre a gettare nello sconforto quanti lo hanno amato e seguito con passione negli anni, renda necessario uno stravolgimento dei programmi. E Piersilvio Berlusconi, in quanto boss, si è trovato a dover fronteggiare una vera emergenza.

Tanti sono stati i programmi cancellati da sostituire e tanto ancora ce ne saranno per i prossimi giorni. A cominciare proprio da Uomini e Donne, condotto dalla ormai vedova Maria De Filippi, che ha visto al suo posto la soap Terra Amara. E ovviamente anche il daytime di Amici è saltato, come è stato cancellato C’è posta per te sabato sera, al suo posto saranno trasmesse delle vecchie interviste tenute dal giornalista.

Niente fiction Buongiorno, mamma, che è stata sostituita da uno speciale Matrix-Tg5 dedicato allo scomparso, e via anche Quarto Grado. Resta in programmazione Verissimo, sia sabato 25 che domenica, la cui puntata sarà uno speciale dal titolo Verissimo presenta Ciao Maurizio. Lunedì Canale 5 trasmetterà i funerali di Maurizio Costanzo, un ultimo omaggio ad un pezzo della televisione che ci ha lasciati.

Il saluto di Piersilvio

Un evento che ha lasciato il segno, quello della scomparsa di Costanzo, che Piersilvio Berlusconi ha voluto ricordare con un videomessaggio: “La scomparsa di Maurizio Costanzo tocca profondamente tutti noi di Mediaset. Maurizio è stato un grandissimo professionista, una persona a cui eravamo legati umanamente e professionalmente, ha dato tantissimo alla nostra azienda e quindi a lui va tutta la nostra gratitudine”.

E ha aggiunto ciò che tutti pensiamo: “Maurizio ha cambiato il modo di fare televisione, ha fatto un giornalismo nuovo, un giornalismo che ha reso più calda tutta la televisione italiana. E per me è impossibile non ricordare anche degli episodi personali che mi hanno legato moltissimo a lui. Maurizio aveva questa grande caratteristica: anche nei momenti di lavoro intenso era sempre vicino alle persone e aveva un lato umano che te lo faceva sentire come una persona speciale che si faceva volere bene. Quindi oggi io e tutti noi di Mediaset diciamo: ‘Ciao Maurizio, ti vogliamo tanto bene’“.