Lutto Maurizio Costanzo, ecco tutti gli omaggi dei vip: un grande riconoscimento

Tanti volti noti hanno voluto fare un ultimo saluto a Maurizio Costanzo, i messaggi più commoventi dei vip

Un fulmine a ciel sereno la morte di Maurizio Costanzo avvenuta ilo 24 febbraio. La camera ardente è stata allestita al Campidoglio e sarà aperta fino alle 18:00 di domenica 26, mentre il funerale si terrà lunedì alle 15:00 presso la Chiesa degli Artisti a Roma, e verrà trasmesso in diretta su Canale 5.

In tanti si sono recati a porgergli l’ultimo saluto, una lunga processione di gente che continua ad avvicendarsi, compatta ma silenziosa e composta, giunta da tutta Italia. E tanti sono i volti noti accorsi, da Fiorello a Lino Banfi, da Mara Venier a Rudy Zerbi; persino la premier Giorgia Meloni. Tutti stretti attorno alla vedova Maria De Filippi e al figlio adottivo Gabriele.

E anche sui social e nei vari programmi televisivi i messaggi sono stati tantissimi, omaggi ad un uomo che ha fatto la televisione e l’ha cambiata, il re dei talk show. Tutti hanno avuto un pensiero per Costanzo.

Gli omaggi dei vip a Maurizio Costanzo

Ogni personaggio famoso ha voluto salutare Maurizio Costanzo attraverso i propri profili social, ad esempio Barbara D’Urso: “Ha scritto la storia della televisione, della musica, del giornalismo e dello spettacolo…Una persona con una intelligenza superiore. Un grande, in tutti i sensi…Ciao Maurizio”. E anche Cristiano Malgioglio, che ha scritto: “Non ci voleva questo dolore. Questa notizia mi ha spaccato il cuore. Ci lascia il più Grande di tutti. Gli volevo troppo bene… e lui era troppo affettuoso con me. Mancherai a tutti noi Maurizio”.

E poi ancora Tommaso Zorzi, Emma Marrone, Giovanna Civitillo, Pierpaolo Pretelli. Mara Venier, Stefano De Martino, Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli. Tutti quanti hanno avuto un pensiero.

Le frasi più toccanti

Alcuni si sono dilungati un po’ di più, con un messaggio più lungo e commovente. Francesco Rutelli ha scritto: “Sono scioccato per la morte di Maurizio Costanzo. Ci siamo incontrati ancora poche settimane fa, con nuove idee e progetti. Maurizio è stato un amico di famiglia per me e per Barbara e ci ha dato quasi l’idea di essere immortale; ci siamo scambiati consigli preziosi; il suo matrimonio con Maria ha sancito una nuova fase creativa e affettiva della sua vita. La vita di un grande ‘raccontatore’ ed esploratore della nostra Italia; di un uomo coerente dalle battaglie per i diritti civili alla sfida a viso aperto alle mafie, che hanno fallito nel proposito di ucciderlo. Maurizio mi mancherai e non smetterò di ricordarti”.

E infine a chiudere la carrellata degli omaggi dei vip, che ricordiamo sono stati veramente numerosi, Simona Ventura: “Non ci sono parole. Davvero, Maurizio, ho sempre pensato che questo giorno non sarebbe arrivato mai. Per la persona che sei, la profondità che hai, la cultura che hai sempre elargito e la tua sagace ironia, questo paese perde TANTISSIMO. Abbraccio infinitamente Maria, Gabriele, Camilla e Saverio. Eri Vita. buon viaggio”.