Maria De Filippi, ecco la sua reazione alla morte del marito: lacrime a fiumi

Tutti si chiedono come stia Maria De Filippi e come abbia reagito alla morte del marito. Ecco come sta

La perdita di una persona cara è quanto di più straziante ci possa essere. Il lutto è una condizione che genera sofferenza e un dolore quasi fisico, e tutti in queste ore si stanno chiedendo come si sente Maria De Filippi, che è rimasta vedova dell’amato marito Maurizio Costanzo ieri 24 febbraio.

Sembra strano, ma è come se fossero un po’ persone di famiglia; siamo talmente abituati a vederli in tv che pare quasi di conoscerli davvero, e la scomparsa del giornalista ci ha colpiti esattamente come se fosse quella di una persona a noi vicina. Per questo i telespettatori si sono stretti attorno alla conduttrice e si chiedono preoccupati come abbia reagito alla scomparsa del marito.

Il dolore

Avevano 24 anni di differenza Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, ma questo non ha minimamente influito sul loro matrimonio durato quasi 30 anni. Fondato sul rispetto e la stima oltre che l’amore, come ha affermato più volte l’uomo. E voglia di stare assieme sempre, fino alla fine. Tanto da dichiarare che al momento della dipartita avrebbe voluto avere la moglie vicina a stringergli la mano.

E quel momento è arrivato, e Maria De Filippi ad Oggi tempo fa ha dichiarato di non essere sicura di riuscire ad esaudire questo desiderio; troppo dolore. E se siamo abituati a vederla sempre fredda e impassibile, quasi algida, in realtà nasconde i suoi veri sentimenti.

Ha infatti ammesso: “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ‘ostacoli’ e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte. Il lutto di mio padre non l’ho mai superato: ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati. Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco”.

La reazione di Maria De Filippi

Ecco che quindi ci si chiede come abbia reagito Maria De Filippi. E se abbia davvero stretto le mani al suo Maurizio nel momento della dipartita. Non possiamo saperlo, ma sappiamo che ha stretto le mani del loro Gabriele, il figlio adottato quando aveva 12 anni.

Le immagini nella camera ardente allestita in Campidoglio mostrano una De Filippi con scarpe da ginnastica e grossi occhiali neri a coprire il volto, accarezzare la nuca del figlio visibilmente affranto mentre le loro mani restano intrecciate. Una scena straziante, che è durata una mezz’ora, il tempo della loro permanenza prima di allontanarsi. Sempre assieme, uniti nel dolore.