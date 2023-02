Maurizio Costanzo, ecco dov’è morto: un vero dramma

Iniziano ad arrivare i dettagli sulla scomparsa improvvisa e inattesa di Maurizio Costanzo, cosa è successo e dove è morto

La giornata del 24 febbraio 2023 rimarrà impressa a futura memoria come una delle più brutte per la televisione italiana. La notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo è stata un tam tam che si è rincorso dal mattino su tutte le reti e in ogni diretta, provocando sgomento e dispiacere in chiunque.

Una notizia che nessuno si aspettava, e che è stata accolta con sconcerto e la voglia di sapere cosa fosse successo all’uomo che ha fatto la televisione, il re dei talk show che a 84 anni era ancora sulla cresta dell’onda con il suo show omonimo in tv da circa 40 anni. Uguale nella formula ma con lo stesso immutato successo.

Dov’è morto Maurizio Costanzo

Come detto dopo l’iniziale sconcerto tutti so sono chiesti come sia morto Maurizio Costanzo, cosa sia successo e dove si trovasse. Solo molte ore dopo la notizia della sua scomparsa sono iniziati a trapelare i primi vaghi dettagli. A quanto pare il giornalista era ricoverato già da una settimana nella Clinica Paideia a Roma, da dove pare abbia seguito anche il Festival di Sanremo appena concluso.

Ricoverato, sembra, per un intervento di routine. L’uomo era da tempo notoriamente malato di cuore tanto che nel 2004 era stato sottoposto a bypass. Ma al momento le cause reali del decesso non sono state ancora rese note nel dettaglio.

Sappiamo però che oggi 25 febbraio in Campidoglio è stata aperta la camera ardente dalle 10:30 del mattino per porgere l’estremo saluto all’amato conduttore fino alle 18:00 di domenica. Mentre i funerali saranno svolti lunedì 27 alle ore 15:00 a Roma nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, trasmessi in diretta su Canale 5.

L’ultimo regalo

Poche settimane fa è stato il compleanno dell’amata moglie Maria De Filippi, e Costanzo intervistato a Un giorno da pecora aveva confessato: “Noi ci regaliamo sempre dei mazzi di fiori. Stiamo insieme da 30 anni, che ci dobbiamo regalare? Le ho regalato le rose. Ovviamente rose rosse, per la precisione dodici. Si dice sempre ‘una dozzina di rose rosse scarlatte’. Ci fu anche negli anni ’30 una commedia di grande successo con questo titolo”. Potrebbe essere l’ultimo regalo dell’uomo alla sua donna.

Mentre l’ultimo regalo di Maria potrebbe essere stato realizzare il desiderio del marito che aveva detto tempo fa a Vanity Fair: “Quando ho incontrato Maria, per la prima volta nella mia vita ho pensato ‘Ecco, questa è la persona che stringerà la mia mano mentre morirò’. Lo penso ancora”.