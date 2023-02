Mediaset enormi cambiamenti sul palinsesto: ecco cosa arriva

Grandi novità per la prossima stagione sulle reti Mediaset, nuovi programmi in arrivo e graditi ritorni

È tempo di primavera, e come ogni cambio di stagione anche la tv si rinnova e annuncia novità e cambiamenti nei suoi palinsesti.

Anche le reti Mediaset non sono da meno e tra nuovi arrivi e graditi ritorni ha rilasciato comunicazione di ciò che ci aspetta nei prossimi mesi e che ci accompagnerà fino all’estate su Canale 5, Rete 4 e Italia 1. Vediamo canale per canale cosa potremo vedere.

Le novità Mediaset

Cominciamo da Canale 5. La scuola più famosa della tv, Amici di Maria De Filippi, è pronta per la fase serale; quella della 22esima edizione partirà il 18 marzo. Quasi una settimana dopo, l’atteso ritorno dell’irriverente Felicissima Sera con i simpaticissimi Pio e Amedeo.

I tifosi di calcio sono già pronti in prima fila per le fasi finali della Coppa Italia il 4 -5-25 e 27 aprile con finale il 24 maggio, e della Champions League che giocherà i quarti di finale l’11 e il 18 aprile, le semifinali il 9 e il 16 maggio e la finalissima il 10 giugno. Anche gli appassionati di reality non resteranno delusi; appena si concluderà questa lunga settima edizione del Grande Fratello Vip, comincerà poco dopo, il 17 aprile, L’Isola dei Famosi che vedrà al timone ancora Ilary Blasi.

Sul fronte fiction sempre ad aprile vedremo il debutto de Il patriarca, una nuova fiction con protagonista l’affascinante Claudio Amendola che impersonerà un boss della malavita malato di Alzheimer; a maggio torna invece la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle. Altra novità, Maria Corleone, con Rosa Diletta Rossi.

E le altre reti…

Vediamo invece le restanti reti Mediaset. Se da un lato Italia 1 prosegue la messa in onda delle seguitissime Le Iene e Freedom- Oltre il confine, dall’altro aggiunge nuovi programmi ugualmente amati dal pubblico. Torna Inside, l’approfondimento de Le Iene che partirà domenica 12 marzo, e torna anche, il 24 marzo, il divertente Back to School condotto da Federica Panicucci.

Italia 1 è anche film e prime visioni, da segnalare Godzilla vs Kong, lo scontro di due veri titani, e Tenet, un ciclo dedicato ai supereroi. Non mancheranno i grandi classici, i telespettatori amanti del genere gusteranno una bella maratona della saga di Mission Impossibile. E Rete 4? Sembra che, almeno per il momento, non ci saranno grandi novità. Proseguirà quindi la visione dei tanti programmi di approfondimento politico e attualità come Quarta Repubblica, Controcorrente, Dritto e Rovescio, Fuori dal Coro e Quarto Grado.