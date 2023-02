Fedez, cacciato di casa: l’indiscrezione

Dopo la tempesta mediatica di Sanremo, si abbatte su Fedez una pesante ripercussione familiare: relazione al bivio per i #Ferragnez?

Da molto tempo sulla cresta dell’onda, i #Ferragnez hanno goduto di rinnovata popolarità grazie alla partecipazione di entrambi al Festival di Sanremo.

Mentre Chiara Ferragni sfoggiava sul palco outfit provocatori e monologhi divisivi, ma sempre all’insegna del politically correct, il marito Fedez ha ingaggiato una controversa offensiva nei confronti delle Istituzioni dal palco secondario sulla Costa Smeralda.

Al feroce dissing politico del rapper, si è sommato il chiacchierato bacio con il performer Rosa Chemical durante la serata conclusiva. I due artisti hanno letteralmente incendiato il palco dell’Ariston, suscitando un’apparente reazione di stizza ed imbarazzo nell’imprenditrice digitale. Gli scatti della coppia litigiosa dietro le quinte della rassegna sono ormai virali; alcuni utenti in rete, però, ipotizzano che si tratti di una strategia per aumentare l’hype alla vigilia dell’uscita del secondo capitolo di “The Ferragnez”.

Nulla di nuovo sotto al sole: peccato, però, che la docu-fiction targata Prime Video, il cui lancio era stimato per maggio, slitterà probabilmente al prossimo autunno. Da settimane in un vortice di illazioni e pettegolezzi frenetici, la coppia ha scelto di mantenere il silenzio. Secondo alcuni insider, Fedez e Chiara Ferragni starebbero vivendo un genuino momento di impasse, al punto da dividere momentaneamente il loro ménage quotidiano…

Fedez e Chiara Ferragni al capolinea? Ecco cosa sappiamo…

I social di Chiara Ferragni e di Fedez appaiono attualmente congelati: i due consorti si limitano a pubblicare infatti scatti vaghi, senza mia menzionare il partner; bando anche ai canonici quadretti familiari idilliaci assieme ai figli.

Nel frattempo, il rapper si è scagliato anche contro il giornalista Mario Giordano, insinuando che il conduttore di “Fuori dal coro” avesse incaricato una giornalista di indagare in merito ai suoi orientamenti sessuali. La risposta piccata del mattatore non si è fatta attendere, fomentando accanite polemiche in rete, e gettando nuovamente Fedez in pasto agli haters. Durante la presentazione del podcast “Wolf – Storie che contano”, il cantante milanese è apparso balbettante e sottotono. Ha infatti ammesso: “Balbetto… Non riesco nemmeno a parlare“. Tutti gli elementi a disposizione inducono a pensare che la realtà abbia ampiamente surclassato la fiction e, secondo Vanity Fair, Fedez dormirebbe addirittura sul divano di casa, dopo un esilio categorico dal talamo nuziale. E non è tutto…

Fedez alla ricerca di una nuova sistemazione

Secondo alcuni insider, il rapper sarebbe alla ricerca di un nuovo appartamento in cui smaltire, almeno temporaneamente, gli strascichi dei dissidi con Chiara.

I due interessanti evitano accuratamente qualsiasi conferma o smentita: il loro silenzio, stavolta, sembra più eloquente di qualsiasi teatrino social…