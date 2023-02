Claudio Lippi distrutto per Costanzo: il dettaglio dopo la morte

Claudio Lippi ricorda in lacrime l’amico di una vita Maurizio Costanzo: arriva la dedica commossa a “La vita in diretta”.

La data del 24 febbraio 2023 ha segnato una pagina funerea per le reti del Biscione, ed in generale, per il mondo della TV in salsa tricolore. Tale giornata è stata infatti contrassegnata dalla scomparsa si uno dei più rodati anchorman del piccolo schermo, il giornalista e conduttore televisivo e radiofonico Maurizio Costanzo.

Dopo i prevedibili comunicati bomba e la divulgazione delle immagni della vedova – Maria De Filippi -, accanto al figlio Gabriele dalla camera ardente, arrivano anche le reazioni da parte dei colleghi che, con Coostanzo, hanno condiviso notizie e companatico.

In una recente ospitata al programma “La vita in diretta”, il conduttore Claudio Lippi ha espresso profondo cordoglio e rammarico per il decesso del collega, esaltandone anche le virtù caratteriali ed emotive.

Accanto a Paola Barale e Massimo Lopez, il mattatore ha ripercorso le tappe della sua carriera e l’esperienza condivisa accanto ad uno dei BIG della TV italiana, snocciolando in suo onore un toccante tributo.

Claudio Lippi ricorda Maurizio Costanzo: “Mi sento quasi in colpa”

Claudio Lippi, ospite di Alberto Matano, ha voluto dedicare al collega scomparso alcune parole, soffocate dall’evidente emozione. L’ideatore del “Maurizio Costanzo show” ha abbandonato la vita terrena in data 24 febbraio 2023, dopo un intervento particolarmente delicato, e la moglie Maria De Filippi ha assecondato il suo desiderio, stringendogli la mano nel momento più difficile.

Claudio Lippi ha raccontato a “La vita in diretta”: “Maurizio non era solo un buon giornalista“. Ha inoltre aggiunto: “Era un uomo estremamente educato, intelligente e diretto“. Il conduttore ha poi concluso: “Tutto quello che aveva da dire, non lo diceva mai alle spalle. Mi sento quasi in colpa a raccontare una persona come lui, che pensavamo eterna…“.

La reazione di Maria De Filippi

Recentemente vedova, dopo una relazione durata 33 anni, la rodata conduttrice Maria De Filippi ha al momento sospeso la sua collaborazione con Mediaset, congelando anche le sue apparizioni a “C’è posta per te” ed “Amici”.

Maurizio Costanzo era reduce da un intervento chirurgico di modesta entità, “un problemino fastidioso, ma non grave“, come riporta il sito MSN, e Maria De Filippi non era chiaramente preparata all’evenienza peggiore. La vedova è stata immortalata nella camera ardente accanto al figlio Gabriele, e gli scatti insistenti dei fotografi regalano all’immaginario pubblico la fotografia di un momento che, tutto sommato, avrebbe bisogno di maggiore riserbo e sobrietà.