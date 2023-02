Chiara Ferragni, stavolta la situazione diventa complicata: arriva la bomba su Sanremo

Escono delle nuove indiscrezioni in merito a Sanremo che suscitano nuovamente polemica. La questione riguarda ancora una volta Chiara Ferragni. Ecco che cosa è successo durante questo festival.

Questo Festival di Sanremo è stato uno dei più complicati degli ultimi anni, visto il carico di polemiche che ha portato con sé.

Infatti, persino i vertici Rai stanno per rischiare il post in seguito a tutto quello che è accaduto. Amadeus stesso non sarà confermato per il prossimo Sanremo.

Sicuramente la coppia che ha fatto più scalpore e polemica è stata quella dei Ferragnez. Protagonisti di numerosi titoli di giornale, non si hanno più notizie di loro dopo la fine del festival.

Arriva l’ennesima bomba su Sanremo e anche stavolta riguarda Chiara Ferragni. Ecco cos’è successo…

Chiara Ferragni e la clausola sul contratto che diventa polemica

La partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo continua a far discutere anche a quasi due settimane dalla fine. Infatti, sembra che l’imprenditrice cremonese abbia fatto inserire una clausola molto particolare all’interno del suo contratto. Questo sarebbe un vincolo totale della sua immagine dietro le quinte della trasmissione. Infatti, immagini o contributi extra, rispetto a quelli sul palco, non possono essere né riprodotti né diffusi da parte della Rai.

Davide Maggio ha scritto: “Possiamo rivelarvi che il contratto di Chiara Ferragni per il Festival prevede un vincolo totale delle immagini. Ciò significa che l’utilizzo di qualsiasi immagine o contributo dell’influencer cremonese non è consentito, anzi è espressamente vietato perché vincolato alla sola messa in onda Rai. Sarebbe quanto meno singolare vedere le puntate di Sanremo su Rai Play editate per tagliare gli interventi dell’influencer. Allo stesso modo ci si chiede se i programmi Rai possano utilizzare le immagini della signora Lucia o, anche in questo caso, il divieto è totale”.

Infatti, sembra proprio che l’esclusiva del backstage sia stata venduta ad Amazon Prime per la seconda stagione de I Ferragnez e per questo motivo non era possibile per Chiara Ferragni permettere alla Rai di diffondere immagini di questo tipo. Non c’è stata una conferma ufficiale a queste voci, tuttavia è un po’ sospetto che nello speciale dietro le quinte sul Festival di Sanremo non compaia nemmeno un frame dell’imprenditrice moglie di Fedez. Il cda non ha chiesto di visionare il contratto della donna e questo risulterebbe segreto. Se la cosa fosse confermata, si tratterebbe della prima volta in cui accade una cosa del genere. Non resta che aspettare di capire se si riusciranno ad avere maggiori informazioni in merito alla vicenda.