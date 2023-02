Maelle figlia di Antonella Clerici ha fatto gli anni: ecco come si è trasformata con il tempo

Cresce la piccola Maelle, figlia di Antonella Clerici; compie gli anni ed è diventata una bellissima adolescente

La piccola Maelle compie 14 anni. La figlia che Antonella Clerici ha avuto dall’ex compagno Eddy Martens cresce a vista d’occhio ed è ormai diventata una bella adolescente, che racchiude i tratti dei genitori. Stessi capelli ricci della mamma, colori del padre.

Una storia lunga e chiacchierata, quella tra la bella conduttrice e il giovane belga di origini congolesi, di circa 13 anni più piccolo. I due si sono conosciuti nel 2006 e si sono amati per 10 anni; nel 2011 c’è stata una grande crisi causata dal tradimento di lui, perdonato all’inizio ma che probabilmente si è portato dietro diversi strascichi finché l’amore è finito.

Eddy ha sempre negato questo tradimento, venut0 fuori attraverso una paparazzata su un settimanale, e tempo dopo ha dichiarato a Vero: “Sono stato uno stupido, ho fatto soffrire Antonella ma mi sembra chiaro che quella ragazza ha organizzato tutto e mi ha incastrato, non c’è stato niente con lei. E’ stato montato un caso, il fatto non esiste: parlavo con una ragazza e le ho appoggiato la mano su una gamba, tutto qui”.

Sul settimanale Chi ha poi aggiunto: “Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. Ok, ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole”.

Il compleanno di Maelle

Oggi i due si sono rifatti una vita, e Antonella Clerici dal 2016 è felice accanto al suo Vittorio Garrone. Come ogni brava madre, cresce con amore la sua piccola Maelle che il 21 febbraio ha compiuto 14 anni. Per l’occasione la simpatica conduttrice ha postato una bella foto che ritrae la figlia in tutta la sua bellezza e ha accompagnato lo scatto con una dolcissima dedica.

Ha scritto: “Amore mio grande…. oggi compi 14 anni. Ormai sei una splendida ragazza… non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosità del tuo grande cuore. Auguri bambina mia… x la mamma lo sarai sempre”.

Tanti sono i commenti, anche di personaggi famosi, ma tra tutti spicca quello di grande affetto del compagno della Clerici, Vittorio Garrone, che esprime tutto il suo affetto: “Sono passati 7 anni dalla prima volta che ti ho conosciuta, sei unica e speciale, riempi anche tu la mia vita! buon compleanno!!!”