William e Kate, mai visti così: l’uscita pubblica fa sognare i fan

William e Kate sono stati per molto tempo separati a causa di impegni di lavoro diversi. Ora tornano a farsi vedere insieme facendo sognare i loro fan in tutto il mondo.

Quella tra William e Kate è una relazione molto solida e appagante, fatta di sentimenti vissuti con semplicità e anche tanta discrezione.

Loro sono sicuramene i più amati tra i reali inglesi e non stupisce affatto che i sudditi avrebbero voluto vedere loro sul trono d’Inghilterra al posto di Carlo e Camilla.

Tuttavia, occorrerà aspettare ancora un po’ per veder finalmente realizzato questo desiderio e nel frattempo loro portano avanti i loro impegni d’ordinanza.

Nel corso della loro ultima apparizione pubblica, hanno fatto un gesto che ha veramente fatto sognare tutti i loro fan.

William e Kate fanno sognare i loro fan sul red carpet

Il principe William e la principessa Kate sono molto amati in tutto il mondo e molti avrebbero voluto già vederli seduti sul trono d’Inghilterra. La loro popolarità sta crescendo sempre di più, nonostante i segreti di Palazzo confessati dal principe Harry. Infatti, niente è servito a adombrare la loro incredibile fama. Ora sono tornati in un’apparizione pubblica che ha fatto sognare tutti i fan, lasciandoli senza fiato. I due sono andati alla cerimonia per i BAFTA, premi assegnati agli attori e registi che si sono distinti per il loro lavoro sia nel mondo del cinema che della televisione, una sorta di notte degli Oscar inglese.

Infatti, William è nella commissione esaminatrice dei film e ha votato anche lui. Mentre stavano percorrendo il red carpet, un gesto ha lasciato tutti senza parole. All’inizio in molti si erano preoccupati per il fatto che William non avesse preso per mano Kate, durante il consueto saluto al pubblico. Tuttavia l’esperta di linguaggio del corpo Inbaal Honigman ha invece detto che è una cosa normale per i reali inglesi non prendersi per mano davanti a un pubblico. Eppure, i due nello spostarsi camminano in modo coordinato, dimostrando di avere una grande fiducia reciproca. Kate, inoltre, faceva un gesto come volerlo guidare a distanze e gli ha dato anche una simpatica pacca sul sedere. I due sono molto affiatati e questo si percepisce senza bisogno di troppi gesti. Oltre a essere compagni sono anche in sintonia e questo è il segreto per una relazione lunga e soddisfacente.

Inoltre, entrambi erano vestiti in modo impeccabile senza dimenticare di seguire il protocollo di taglio agli sprechi che sta portando avanti la famiglia reale inglese. Infatti, il bellissimo vestito indossato da Kate Middleton non è stato fatto ex novo per l’occasione ma riutilizzato. Era già stata vista sfilare con lo stesso vestito qualche anno prima e per l’occasione ha semplicemente aggiunto un fiocco.