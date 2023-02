Luciana Littizzetto, vi siete mai chiesti qual è il suo titolo di studio? Impensabile

Una comica molto ambita professionalmente come Luciana Littizzetto che titolo di studio potrebbe mai avere? Scopriamolo insieme

Una donna competente, ironica e super talentuosa è proprio colei che ha cambiato il modo di fare televisione in Italia: parliamo di lei, Luciana Littizzetto. La donna, oggi collabora con Fabio Fazio nella famosa trasmissione Che tempo che fa e, con il suo fare brillante ha conquistato milioni d spettator che la stimano per il suo operato. Ma vi siete mai chiesti che titolo di studio possiede la comica? Davvero impensabile e da rimanere sbalorditi.

Sin dai tempi della giovinezza, Luciana Littizzetto ha sempre maturato grande passione per l’arte e per il mondo dello spettacolo, tanto che ha cominciato a studiare recitazione al circolo Dravelli di Moncalieri, all’epoca diretta da Arnoldo Foà. Proprio in quella occasione sono nati moltissimi spettacoli di cabaret che hanno dato l’impronta alla stessa; tra questi ricordiamo Lacrime e Sogni e Sesso.

Oggi è diventata un punto di riferimento di molti giovani e, in generale, della televisione italiana. Grazie alla sua perfetta ironia è riuscita a creare una comba perfetta proprio con Fabio Fazio. Di recente, circa l’episodio che ha coinvolto Blanco nella prima serata sanremese, ha deciso di scrivere una lettera alla mamma del cantante. Con la sua solita ironia, ha espresso concetti semplici ma da spunti parecchio riflessivi.

Circa, invece, la bellezza, Luciana Littizzetto si è sempre detta contraria alla chirurgia estetica, ritenendo che si può essere sempre belle anche essendo donne mature. In molti sono stati sempre curiosi di scoprire il passato dei personaggi famosi e quello che svolgevano prima del loro successo.

Luciana Littizzetto, qual è il suo titolo di studio?

La comica e punto di riferimento dello show Che tempo che fa, Luciana Littizzetto prima di arrivare al successo di cosa si è occupata e qual è il suo titolo di studio?

Oltre la recitazione, un’altra grandissima passione della Littizzetto è sempre stata la musica. Infatti, in giovinezza frequenta il Conservatorio Giovanni Verdi di Torino e consegue il diploma in pianoforte. Di lì a poco, Luciana comincia a collaborare con Gioventù Operaia in scrittura e recensione di alcuni film con la sua solita ironia che l’ha sempre contraddistinta.

Inoltre, la donna sfruttando il diploma in pianoforte ha lavorato per nove anni come insegnante di musica in una scuola media, proseguendo gli studi e conseguendo anche una laure in Lettere presso l’Università degli studi a Torino.