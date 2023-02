Eros Ramazzotti, la verità sul nipote atteso: vorrebbe proprio questo

Il cantante romano lo ha finalmente confessato. Del resto, chi non vorrebbe la stessa cosa per un nipote? Scopriamo insieme i dettagli.

Manca solamente un mese alla nascita del primo nipote ed Eros non può contenere la sua gioia. La sua primogenita Aurora ha annunciato alcuni mesi fa di aspettare il suo primo bimbo insieme al suo compagno di lunga data, Goffredo.

Un annuncio arrivato inaspettatamente anche se la ventiseienne ha sempre dichiarato di voler essere una mamma giovane, così come lo è stata Michelle Hunziker, che ha avuto la giovane Ramazzotti all’età di diciannove anni.

La volontà di Eros

In un’intervista rilasciata ad Oggi, il cantante nato e cresciuto a Roma si è raccontato. Conosciuto per la sua grande riservatezza, stavolta ha scelto di aprirsi raccontando alcuni importanti episodi che lo hanno particolarmente segnato nel corso della sua vita.

Tra questi, la perdita della madre venuta a mancare più di vent’anni fa al rapporto con la sua ex moglie, la conduttrice italo-svizzera. Infatti la loro relazione è stata alquanto altalenante soprattutto negli anni successivi alla separazione. Ora però, anche per il bene della loro unica figlia, sono diventati degli ottimi amici. In questi anni entrambi si sono rifatti una vita. Eros si è sposato con Marica Pellegrinelli, con la quale ha accolto due figli: Raffaela e Gabrio.

La coppia però si è divisa nel 2019. Anche la Hunziker è convolata a nozze, per una seconda volta, con l’impreditore Tomaso Trussardi ma anche questa relazione non è durata. I due condividono due figlie, Sole, di 9 anni, e Celeste, nata nel 2015. Il rapporto con Trussardi al momento è abbastanza teso, ma la Hunziker spera che prima o poi entrambi riescano a riavvicinarsi, soprattutto per il bene delle figlie. Quest’ultima però ha un motivo per essere felice e distrarsi dai problemi di coppia.

Infatti tra poco diventerà nonna. Una bellissima notizia, ribadita dalla Hunziker alcuni giorni fa durante la seconda edizione di Michelle Impossible & Friends, il celebre programma trasmesso per la prima volta lo scorso anno e dove lei stessa si racconta al pubblico ripercorrendo la sua carriera lavorativa.

Proprio durante la prima puntata, tra gli ospiti c’erano proprio il suo ex marito Eros, e a gran sorpresa ha fatto la sua apparizione anche Aurora, che ha mostrato una bel pancione. Nel corso dell’intervista ad Oggi il futuro nonno ha confessato di non sapere il nome del nipotino ma non gli dispiacerebbe se avesse il suo stesso nome.