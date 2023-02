Wanda Nara attacca Belen: “In Argentina…”

Wanda Nara VS Belen Rodriguez: è scontro aperto tra le due primedonne, scattano frecciate infuocate alla conduttrice de Le Iene.

La recente ospitata della bombastica Wanda Nara nell’affilato talk-show “Belve” ha scatenato immancabili polemiche in rete, complice anche alcune stoccatine morali rivolte alla rivale Belen Rodriguez.

Le due showgirl condividono le origini argentine, le forme sinuose e la celebrità nel Belpaese; la moglie di Mauro Icardi, però, ha tracciato una linea di demarcazione netta tra sé e la conduttrice de “Le Iene”, soffiando sulle braci di un’antica schermaglia mediatica.

La soubrette è approdata nello studio di Francesca Fagnani in compagnia del marito, sfatando i rumors che ipotizzavano un imminente divorzio nella milionaria coppia.

Ha dichiarato al riguardo: “Lui è mio marito, saremo per tutta la vita una famiglia. Lo siamo sempre stati, siamo sposati da quasi 10 anni: per me è una fortuna, per lui non so. Speriamo di durare tutta la vita…“. Wanda Nara ha inoltre respinto i pettegolezzi circa i presunti tradimenti reciproci, dando prova di notevole fiducia nel partner.

Wanda Nara su Mauro Icardi: “Molte lo corteggiano”

L’inflazionata coppia ha tenuto banco nelle colonnine rosa dei rotocalchi per molti mesi, in un vortice di botta e risposta a suon di post sui social, provocazioni e smentite.

Per quanto riguarda l’ipotesi di alcune infedeltà da parte di Mauro Icardi, la showgirl ha asserito: “Io non ci ho creduto. Non so cosa sia successo, è una storia così lunga… Qualsiasi donna si arrabbia se vede queste cose, ma io ci sono abituata: molte corteggiano Mauro Icardi!“. Del resto, il calciatore ha colmato i dubbi della moglie con un fastoso regalo riparatore, una borsa dal valore esorbitante di 300mila euro. Wanda Nara ha scherzato: “Così, costa? Forse un po’ meno… Me la tengo! Mio marito ha più paura di perdermi, che di divorziare. Oggi siamo felici, io cerco di essere felice anche nei momenti brutti. Cerco sempre la maniera di essere felici!“. Chissà se Belen Rodriguez avrà accolto con la medesima felicità le frecciatine a lei destinate da Wanda…

Wanda Nara su Belen: “Non ha fatto nulla!”

Francesca Fagnani ha ricordato a Wanda Nara alcune dichiarazioni, fornite in passato, circa la compaesana Belen Rodriguez: “Lei una volta ha detto: ‘Io argentina come Belen? Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen’…“.

La showgirl ha argomentato: “Si, perché Belen mi pare che sia venuta qui in Italia da piccola. In Argentina, lei non ha fatto nulla. Io è da quando ero piccolina che lavoro, da quando avevo 5 anni!“.