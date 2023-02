Eva Henger, il terribile dramma sconvolgente: la confessione

Eva Henger ha lasciato senza parole i fan con una notizia davvero drammatica e sconvolgente: ecco cosa avrebbe dichiarato

Il nome di Eva Henger è associato alle sue performance attoriali in film a luci rosse oltre che a conduzioni di successo. La donna, infatti, originaria dell’Ungheria ha avuto la possibilità di farsi conoscere negli anni Novanta in alcuni programmi televisivi come Paperissima Sprint e come concorrente de L’Isola dei famosi. Purtroppo, però, ha dovuto affrontare un terribile dramma che ha segnato la sua vita.

Giovanissima, Eva è sempre stata appassionata di arte, anche se si dedica al suo lavoro da infermiera. In seguito, partecipa a dei concorsi di bellezza in cui si aggiudicherà la vittoria, fino a trasferirsi in Italia. Nel 1990, conosce Riccardo Scacchi e gira oltre venti pellicole a luci rosse. In seguito, però, Eva sosterrà di averne fatti solamente quattro.

Qualche tempo fa, l’attrice è stata coinvolta in un incidente stradale assieme a suo marito Massimiliano che le ha provocato una lunga riabilitazione. Eva Henger aggiunto di aver attraverso un momento davvero duro ai microfoni di Nuovo Tv affermando: “I primi due giorni ero felice di non vedere più il soffitto dell’ospedale ma poi sono ricominciati i dolori ed è arrivata la depressione. No era sicuro che avrei superato tutto a causa di problemi cardiaci e polmonari”.

Nonostante la sua umiltà e bellezza, Eva Henger è tornata a fare una confessione drammatica che riguarda una delle persone a cui tiene molto e il periodo molto duro che è costretta a vivere ancora una volta.

Eva Henger e il periodo buio che sta vivendo: un momento doloroso

L’attrice ed ex concorrente de L’Isola dei famosi, Eva Henger, sta vivendo un periodo davvero molto duro e sofferente e ha deciso di confessarlo al giornalista di Novella 2000,Armando Sanchez. Il tutto è associato a sua mamma che non sta molto bene, in quanto ha le metastasi in tutto il corpo.

Nel dettaglio l’attrice ha confermato il dolore che sta vivendo sua mamma affermando: “Purtroppo è così…Mia madre è malata di cancro e ha metastasi in tutto il suo corpo…Mia mamma ha bisogno di sostegno…Sta assumendo antidolorifici molto forti e cerotti per attenuare la sofferenza…”.

Per starle vicino ha deciso di trasferirsi in Ungheria. L’attrice per film per adulti ha sottolineato che fortunatamente può sempre contare sulla famiglia sempre unita, sostenendo che sempre contare su ognuno di loro.