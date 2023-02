Monica Bellucci e il flirt con il regista: L’indiscrezione che fa tremare i fan

La bellissima Monica Bellucci pare abbia ritrovato finalmente l’amore proprio con una star del cinema: ecco di chi si tratta

Il fascino e la bellezza l’ha resa speciale e unica in tutto il mondo: stiamo parlando di lei, Monica Bellucci. Una carriera da far invidia al mondo con oltre trent’anni di esperienza, la donna si è distinta per le sue interpretazioni come attrice per il piccolo e grande schermo. A suscitare grande curiosità è la presunta storia d’amore con uno dei registi più importanti del mondo: verità o solo indiscrezione?

Da sempre, Monica Bellucci è stata spesso invidiata e amata per la sue enorme bellezza. Infatti, la donna si prende molto cura della bellezza tanto da utilizzare per il suo aspetto fisico creme idratanti almeno una volta a settimana e un buon parrucchiere che cura i suoi bellissimi capelli.

La vita privata dell’attrice è stata sin da subito un tassello importante per molti media e per il mondo dello spettacolo. Giovanissima ha sposato Claudio Carlos Basso, il matrimonio però è naufragato in pochi mesi. Dal 1989 ha avuto una storia con Nicola Farron, che termina per la conoscenza di Vincent Cassel di cui si innamora perdutamente. Il matrimonio naufraga nel 2013 e in giro circola la voce di un possibile tradimento e di una doppia mai confermata dai diretti interessati.

Dopo tantissime delusioni, pare che Monica Bellucci oggi abbia ritrovato l’amore e la serenità con uno dei registi che ha cambiato completamente la storia della cinematografia mondiale.

Monica Bellucci e il colpo di fulmine con lui: l’indiscrezione che lascia senza fiato

Dopo la fine della relazione nel 2019 tra Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre, la donna non è stata paparazzata con un uomo fino a poche settimane fa. L’indiscrezione arriva proprio da un editoriale francese, Paris Match, che pubblica la foto dell’attrice in compagnia di lui, Tim Burton. La foto raffigura la coppia che si tiene sottobraccio, mentre passeggia per strada.

Secondo Paris Match, i due starebbero insieme da circa quattro mesi. Il primo incontro tra i due è avvenuto al festival di Cannes nel 2006, in cui in quella occasione ognuno andò per la propria strada. Circa sedici anni dopo, i due si sono rivisti in occasione di un’altra manifestazione cinematografica, il Lumière Film Festival di Lione.

Stavolta i due avrebbero deciso di conoscersi meglio e da lì sarebbe nato l’amore. Si legge sulla rivista: “È nella più assoluta discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono conosciuti e non si sono più lasciati. Negli ultimi quattro mesi, l’americano di 64 anni e l’italiana di 58 anni si sono conosciuti lontano da sguardi indiscreti, prima che il loro amore venisse finalmente rivelato. Una relazione che risale al loro incontro in Francia, lo scorso ottobre, in occasione del Lumière Film Festival de Lyon”.