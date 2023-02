Aurora Ramazzotti, avete visto la nuova casa? Il sogno di ogni donna

Aurora Ramazzotti ha un sacco di novità in arrivo in questo 2023. Non solo il bambino ma anche una nuova casa. Ecco com’è fatta. È davvero bella.

Aurora Ramazzotti sta vivendo un periodo molto bello della sua vita, pieno di novità e soddisfazioni sia personali che lavorative.

Inoltre, si sta godendo anche una ritrovata serenità familiare. Visto il bellissimo rapporto che sono riusciti a ricostruire i suoi genitori.

Da un po’ di tempo a questa parte si è trasferita in una nuova casa che si trova a Milano. Qui vive con il compagno Goffredo Cerza. Tuttavia, non si conosce di preciso qual è il quartiere in cui si trova.

Nel corso delle ultime giornate la ragazza ha voluto mostrare ai suoi follower su Instagram com’è la nuova casa e infatti gli ha fatto fare un bellissimo tour virtuale.

Aurora Ramazzotti fa fare il tour della sua nuova casa

Aurora Ramazzotti ha comprato una nuova casa e ha deciso di mostrarla ai suoi follower su Instagram. La sua è davvero un’abitazione da sogno. Il tour che ha girato parte proprio da un piccolo ingresso poligonale che ha una grande armadio a parete con delle ante dorate molto chic. Nel video si vede anche il loro alberello di Natale che le è stato donato dalla madre del suo compagno Goffredo Cerza. Si prosegue poi verso il salone che però non è stato ancora del tutto ultimato a causa del poco tempo che hanno avuto.

Si vede però un bel divano verde molto grande che riempie un po’ lo spazio. Una delle pareti della stanza è rivestita da una trama con piuma di pavone che le conferisce un bell’aspetto esotico. Attualmente, davanti al divano c’è un pouf ma sarà presto sostituito da un tavolino, come ha detto la stessa Aurora. Inoltre, verrà anche posizionato un quadro sulla parete antistante il divano. All’interno del salone, c’è anche uno spazio in cui si trova la sala da pranzo. Questa è corredata da un tavolo rotondo circondato da quattro belle poltroncine. Infine, nella stanza c’è anche una bella libreria nera e un mobile comprato appositamente per far arrampicare il pestifero gatto della figlia di Michelle.

La cucina è caratterizzata da un’isola e da dei bei pavimenti scuri in pietra. Come il salotto, anche la cucina ha un ampio balcone. La zona notte presenta due camere da letto e due bagni. Il bagno degli ospiti è di un bellissimo color salmone e poi ha una grande vasca. La camera da letto principale ha un grande letto ed è completata da una bellissima opera d’arte realizzata da Kathrin Geller. La camera da letto ha un bagno annesso che è quello personale della coppia. È decorato con una carta da parati con giraffe. Infine ci sono due stanze che sono ancora in allestimento: la seconda camera da letto e lo studio. C’è molta attesa nello scoprire come verrà decorata la cameretta del piccolino in arrivo.