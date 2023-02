Piersilvio Berlusconi sempre più ricco: arriva il grande fondo

Il già immenso capitale di Piersilvio Berlusconi si fa ancora più cospicuo con l’arrivo di nuovi fondi, la cifra è veramente da far girare la testa. Cosa farà con tutti questi soldi?

Sarà difficile portare un cognome così impegnativo, ci chiediamo. Piersilvio Berlusconi è il secondogenito e unico maschio erede del leader di Forza Italia, che ha deciso però, almeno per ora, di non entrare in politica come il famoso padre Silvio. La sua carriera è tutta orientata verso l’imprenditoria; vicepresidente e amministratore delegato del Gruppo Mediaset, il suo scopo è far rifiorire l’azienda di famiglia.

Assieme alla sorella Marina, figlia come lui della prima moglie di Silvio, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, è titolare di alcune holding di famiglia e a quanto è emerso dagli ultimi bilanci, i ricavi hanno parecchi zeri.

La fortuna di chiamarsi Berlusconi

Secondo quanto riporta Il Messaggero: “Le assemblee di inizio anno delle quattro holding che fanno capo all’ex presidente del Consiglio hanno approvato i rispettivi bilanci al 30 settembre 2022 chiusi tutti in utile grazie principalmente al dividendo da circa 150 milioni staccato in estate da Fininvest”.

Le azioni della Fininvest comprendono altre 3 società che appartengono ai figli dell’ex Presidente del Consiglio ” la Quarta di Marina Berlusconi (presidente di Mondadori e di Fininvest), la Quinta di Pier Silvio (vicepresidente esecutivo e a.d. di MediaForEurope) – con il 7,6% ciascuno – e la Quattordicesima di Barbara, Eleonora e Luigi con il 21,8% circa”. Questi ultimi tre sono i figli di secondo letto, avuti da Veronica Lario.

La ricchezza di Piersilvio

Una bella fortuna che va ad aggiungersi come detto a quella già cospicua di Piersilvio che ha mandato a riserva l’utile di 12,6 milioni del 2022. Ma, stando a quanto emerge in rete, nello stesso tempo ha fatto un prelievo di una rilevanza mai vista prima. E non solo lui, pare che anche Marina abbia attinto alle casse della sua azienda per un totale di 80 milioni.

Per quanto riguarda Piersilvio Berlusconi sembra che i suoi 51 milioni siano serviti a diversi investimenti effettuati nel corso dell’anno. Ad esempio in primavera ha rilevato la società Immobiliare San Sebastiano, che è anche proprietaria di Villa San Sebastiano a Portofino, entrata quindi in suo possesso. Si tratta di un gioiello del 1500 con 9 camere,7 bagni e una piscina per un totale di 1300 metri quadrati.

È qui che il figlio del Cavaliere si ritira con la famiglia per rilassarsi, la compagna storica Silvia Toffanin e i figli da lei avuti, Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata nel 2015.