Flavio Insinna distrugge Milly Carlucci così: una vera coltellata

Il conduttore Flavio Insinna compie un affondo inaspettato nei confronti della collega Milly Carlucci: la provocazione va a segno in diretta.

L’attore e mattatore capitolino Flavio Insinna rappresenta da anni un punto fermo per la pubblica emittente, e la sua produzione cinematografica e televisiva lo inserisce di diritto nella classifica dei professionisti più amati della TV italiana.

È inoltre noto per le sue iniziative umanitarie: nel 2015 ha donato la sua barca “Roxana”, di 14,8 metri, all’associazione Medici Senza Frontiere, in modo da coadiuvare il recupero dei profughi siriani dal Mar Egeo. Inoltre, nel 2022 ha ricevuto direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Premio AIRC “Credere nella ricerca”, per il suo “impegno presso il grande pubblico a sostegno della ricerca“.

Apprezzato sia sotto il profilo pubblico, che quello privato, il rodato conduttore nelle ultime ore ha compiuto un attacco del tutto inatteso nei riguardi di una collega di scuderia, la fulva Milly Carlucci.

Durante il suo recente intervento nel neonato format “Boomerissima”, condotto da Alessia Marcuzzi, Flavio Insinna ha demolito la finale di “Ballando con le Stelle”, mettendo in dubbio gli esiti dell’atteso televoto.

Flavio Insinna si scaglia contro i vincitori di Ballando con le Stelle

Il conduttore ha partecipato a “Boomerissima”, il recente esperimento dei vertici di Viale Mazzini nel tentativo di svecchiare la seconda rete nazionale, ed affidato alla capace Alessia Marcuzzi.

Oltre a Flavio Insinna, schierato dalla parte dei “boomer”, compariva nel programma anche Alessandro Egger, portavoce dei più giovani. L’attore, reduce da “Ballando con le Stelle” in coppia con Tove Villfor, ha sfiorato il gradino più alto del podio. La talentuosa coppia, però, ha dovuto cedere il primo posto ai rivali Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, precedentemente ripescati al televoto. Flavio Insinna ha colto quindi l’occasione per esprimere il suo dissenso per il risultato della finale, innescando una polemica incendiaria in diretta…

Flavio Insinna scaglia arco e frecce su Milly Carlucci: “Ballando doveva vincerlo lui!”

Il mattatore romano ha esordito, all’indirizzo di Alessandro Egger e di Alessia Marcuzzi: “Vogliamo fare una polemica così? Per me Ballando con le Stelle doveva vincerlo lui!“.

La padrona di casa ha replicato: “Una cosina così…“. Flavio Insinna ha quindi rincarato la dose: “Perché la polemica ci può stare! Anche Gabriel Garko meritava di vincere Ballando!“. L’ultima edizione del talent, in effetti, ha disseminato parecchi malumori tra gli spettatori e i membri della giuria… Milly Carlucci sceglierà di replicare per le rime al famoso collega?