Raul Bova, sapete chi è il figlio? Impressionante la somiglianza tra i due

L’attore Raoul Bova negli anni ha costruito una vivace famiglia allargata: ecco che ha aspetto ha adesso il suo primogenito Alessandro Leon.

Pochi attori si sono insinuati nell’immaginario femminile come il fascinoso romano Raoul Bova. Ex nuotatore a livello agonistico presso l’Aurelia Nuoto, il celebre interprete ha forgiato muscoli e disciplina grazie agli estenuanti allenamenti in vasca, militando inoltre a 21 anni nel Corpo dei Bersaglieri, in cui ha rivestito il ruolo di istruttore di nuoto.

Fisico scolpito, e penetranti occhi verde acqua, Raoul Bova ha conquistato il gentil sesso del Belpaese grazie alla pellicola del 1993 “Piccolo grande amore“, di Carlo Vanzina.

Successivamente, ha esteso la sua professionalità anche al grande schermo, comparendo nei film “Palermo-Milano solo andata”, “Alien VS Predator”, “Scusa ma ti chiamo amore”, “The Tourist” e “Immaturi – Il viaggio“. Proprio durante le riprese di quest’ultima fatica cinematografica ha conosciuto l’attuale compagna, l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales.

La coppia ha ufficializzato la relazione nel 2013, a pochi mesi di distanza dalla separazione dell’attore dalla moglie Chiara Giordano, da cui ha avuto i due figli Alessandro Leon e Francesco. Il primogenito di Raoul Bova, ora 23enne, coltiva ambizioni opposte rispetto al celebre padre, e preferisce una vita al riparo dai riflettori. Che aspetto ha, attualmente, il figlio dell’attore di “Buongiorno, mamma!”?

Ecco chi è il figlio di Raoul Bova, Alessandro Leon

Chiara Giordano, di professione veterinaria ed e storica compagna dell’attore, ha da poco festeggiato in famiglia un lieto evento. Il figlio Alessandro Leon ha infatti conseguito l’agognata laurea, come certifica il post caricato su Instagram dall’orgogliosa mamma.

Il giovane non ha mai manifestato velleità interpretative e, a differenza di molti figli d’arte, ha scelto un percorso di vita alternativo a quello del famosissimo genitore. Alessandro Leon, in effetti, ha seguito un corso di studi dedicato all’illustrazione digitale presso l’Istituto Europeo di Design di Milano, ottenendo l’ambito titolo durante lo scorso inverno. Chiara Giordano ha esultato pubblicamente: “Il mio regalo di Natale più bello” e, al coro dei festeggiamenti, si sono aggiunte anche Maria Grazia Cucinotta e la ballerina Rossella Brescia.

Gli attuali rapporti tra Raoul Bova, Chiara Giordano ed i figli

Al pari di Alessandro Leon e del secondogenito Francesco, anche Chiara Giordano cerca di mantenere un basso profilo sui social, evitando inoltre di rilasciare interviste pruriginose e di coinvolgere i paparazzi nel suo ménage familiare.

Mentre la reazione di Raoul Bova con Rocio Munoz Morales sembra prossima al naufragio, il pubblico sembra tifare per l’ex moglie a prescindere, soprattutto dopo le insistenti voci del tradimento da parte dell’attore. Uno dei molti follower di Chiara, ad esempio, ha lasciato in calce ad un suo post l’eloquente commento: “La spagnola ti spiccia casa!“.