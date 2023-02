“Un grande dolore”: Michelle Hunziker e la rivelazione sconcertante

Michelle Hunziker e la confessione in diretta televisiva che lascia tutti senza parole: la sofferenza e la delusione, ecco cosa è accaduto

Una delle conduttrici che da sempre ha conquistato il pubblico per la sua ironia, bellezza e professionalità è proprio lei, Michelle Hunziker. Per la seconda volta, Michelle tornerà con il suo one woman show chiamato Michelle Impossibile da mercoledì 22 Febbraio 2023. Proprio per questa occasione, la donna ha fatto una confessione davvero inedita che lascia tutti senza parole.

Manca davvero pochissimo allo show Michelle Impossibile& Friends, la seconda edizione del programma che tiene compagnia agli spettatori con vari ospiti speciali come Eros Ramazzotti e sua figlia Aurora in dolce attesa, oltre che la splendida Belen Rodriguez.

Michelle di talento ne ha davvero da vendere, infatti lo ha dimostrato in più di una occasione con la sua presenza in diversi programmi come Striscia la notizia e All Toghether now.

La donna, ospite a Verissimo, si è lasciata andare ad una confessione circa il rapporto ritrovato con il suo ex Eros Ramazzotti con cui ha avuto la figlia Aurora. La showgirl ha confessato: “Eros? Guai a chi me lo tocca. Noi siamo molto legati, ci vogliamo un bene dell’anima ed è bellissimo che sia così. Siamo molto amici per me è importante la sua felicità e per lui è importante la mia. Ci è voluto tempo e credo sia un investimento importante cercare di volersi bene, prima per noi e poi anche per i figli, è bellissimo”.

Michelle Hunziker e la delusione che l’ha segnata

Se da un lato Michelle Hunziker ha ritrovato la serenità nel rapporto con il suo ex Eros Ramazzotti, dall’altra la delusione non l’ha ancora superata. Ospite a Verissimo, programma di Silvia Toffanin, la conduttrice ha voluto parlare del rapporto con Tomaso Trussardi con cui ha vissuto un grande amore, ormai terminato qualche mese fa con una nota stampa della separazione comunicata da ANSA.

La ferita per la fine della relazione con Tomaso Trussardi per Michelle è ancora aperta. Pochi mesi fa hanno riprovato a riallacciare quel grande amore ma oggi è ufficialmente finita.

Nel dettaglio, la showgirl ha raccontato alla sua grande amica Silvia Toffanin: “È un grande dolore. Quando hai fatto un investimento emotivo, ci hai creduto tantissimo e poi quando questo progetto fallisce, è un dolore per tutti. È anche importante comprendere che il tempo guarisce tutto. Stiamo facendo il nostro percorso e l’obiettivo finale è quello che ho raggiunto oggi con Eros. Ci vuole tempo ma siamo bravi”.