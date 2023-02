Pippo Baudo è malato: ecco le sue condizioni

L’amato Pippo Baudo è davvero molto malato? Le voci degli ultimi giorni si rincorrono, come sta realmente il conduttore

Tutti preoccupati per le condizioni di salute dello storico conduttore Pippo Baudo. Giuseppe Vittorio Raimondo Baudo, a 86 anni, di cui circa 60 passati in tv, è considerato il simbolo dello spettacolo e del varietà italiano, nonché il volto del Festival di Sanremo, di cui ha condotto ben 13 edizioni.

Al suo fianco il direttore di palco Pippo Balistreri, che si sta riposando dalle fatiche dell’ultima edizione della kermesse musicale appena conclusa. Ospite di Marco Liorni a Italia sì, ha ripercorso i tantissimi anni di attività passati con il conduttore: “Ho fatto almeno dieci Festival di Sanremo con lui. Sono successe tante cose, anche imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe tante”.

Molti ricorderanno l’episodio avvenuto nel 1992, quando lo scrittore Mario Appignani, chiamato Cavallo Pazzo, ha interrotto il Festival salendo sul palco per annunciare che si trattava di un edizione truccata e di sapere già chi avrebbe vinto. Tutto sotto gli occhi di un compassato Pippo Baudo che cerca di far tornare lo spettacolo alla normalità. Ma è ciò che dice subito dopo Balistreri che fa partire il tam tam sui social: “Mi emoziono perché lui sta male, credo”.

Come sta Pippo Baudo

Alle parole di Pippo Balistreri tutti si augurano che il conduttore si rimetta al più presto e gli si stingono intorno. Ma allora è grave? Pippo Baudo sta davvero così male? A fare chiarezza è Il Messaggero che ha contattato telefonicamente la sua storica assistente Dina Minna e attraverso lei lo stesso Baudo.

Il conduttore ha risposto e ha rassicurato tutti: “Tranquilli, non capisco come siano circolate certe notizie. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio”. In realtà il conduttore è appena stato a pranzo ed è pronto ad andare a fare un riposino pomeridiano. Tutto bene, quindi, tutto nella norma.

Le notizie che circolano

Capita spesso che vengano diffuse notizie false sui vari vip e personaggi televisivi e dello spettacolo, a volte vengono addirittura dati per morti. Come e perché ciò accada non si sa, la cosa grave è che le notizie fake si diffondono immediatamente a macchia d’olio senza che nessuno si prenda la briga di verificarne l’autenticità.

Anche Katia Ricciarelli, ex moglie di Pippo Baudo, si chiede il perché: “Non capisco veramente perché succedano certe cose. Sarà almeno la terza volta che scatta un tamtam sulla sua salute. Comunque meglio così, era un po’ che non ci sentivamo, lo chiamerò presto per scherzarne con lui”.