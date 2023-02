Avanti un altro, figuraccia di Bonolis che colpisce l’anziana: scena incredibile

Una scena mai vista ad Avanti un altro, incidente in puntata per Paolo Bonolis che coinvolge un’anziana spettatrice

Avanti un altro è una delle trasmissioni più surreali ed esilaranti della televisione italiana. Paolo Bonolis, da vero mattatore tiene banco dal principio alla fine supportato dalla sua spalla e amico Luca Laurenti, riuscendo a cogliere in ogni concorrente la particolarità da prendere bonariamente in giro.

Di un’arguzia incredibile, una cultura immensa, la battuta pronta e l’ironia che sono tratti distintivi del conduttore, forse non tutti sanno che un tempo Bonolis è stato affetto da balbuzie, e su questo vecchio problema ha scritto un libro: Perché parlavo da solo. Dopo qualche anno torna con la sua seconda pubblicazione, Notte fonda, scritta incredibilmente tutta a mano.

Come ha più volte ammesso infatti non ama molto la tecnologia, e infatti ospite a Radio DeeJay qualche tempo fa ha commentato al riguardo: “Non ho un’avversione per la tecnologia, ma ci illude di essere a nostro servizio mentre in realtà è un mercato che cerca di venderci il maggior numero di prodotti possibili. Non è l’uso della tecnologia, ma l’abuso. Rischia di diventare una perdita di competenze che abbiamo impiegato milioni di anni a costruirci”.

I personaggi di Avanti un altro

Chi segue la trasmissione Avanti un altro sa di cosa parliamo; i personaggi del minimondo sono parte integrante dell’unicità del programma, e i concorrenti non sono che il tocco finale di una vera opera d’arte ideata da Bonolis. Inoltre di puntata in puntata il conduttore sceglie tra il pubblico degli improbabili valletti che non fanno altro che aggiungere colore al tutto.

Una scelta voluta, della quale ha ammesso: “Sono riuscito a dare forma ai miei amici mostri. E ci sono tutti. L’assistente di puntata è sempre preso dal pubblico, il bello è che non ci prendiamo sul serio. Noi lo si fa liberamente, non me ne frega niente. Credo che il politically correct sia una discreta maschera ipocrita del pensiero. Preferisco evitarlo”.

Incidente per Paolo Bonolis

Durante una delle ultime puntate di Avanti un altro è andato in onda un siparietto imprevisto che ha visto un incidente tra Paolo Bonolis e la sua valletta quotidiana. In maniera straordinaria gli assistenti di puntata sono stati una coppia di anziani, marito e moglie. La donna ha confessato di aver partecipato solo per lui, e il pubblico è partito con un coro che inneggiava un bacio.

Il conduttore non se lo è fatto ripetere due volte, ma nella foga del “bacio” ha fatto cadere la parrucca della signora Anna che si è precipitata a raccoglierla imprecando “mannaggia mannaggia” tra le risate di tutti.