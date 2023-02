Caterina Balivo, addio alla grande conduttrice: la situazione è grave

Per Caterina Balivo l’addio potrebbe essere vicino. Infatti, sembra proprio che la situazione sia molto grave per lei. Ecco cosa sta succedendo.

Caterina Balivo è una delle conduttrici che si è distinta negli ultimi anni e ha avuto sempre più spazio in televisione. Anche se ora la sua carriera sembra essere in battuta d’arresto.

Eppure ha esordito che era veramente giovanissima insieme a Fabrizio Frizzi. Continua a lavorare tantissimo e a partecipare ad alcuni programmi di bellezza.

Tuttavia, è solo a partire dal 2000 che inizia a condurre alcuni programmi da sola e gli spettatori si affezionano a lei.

La grande occasione arriva con il programma Detto Fatto che diventa uno dei più seguiti della televisione in quella fascia.

La situazione è veramente grave: si avvicina l’addio definitivo per Caterina Balivo

Caterina Balivo potrebbe essere presto scaricata da La7. Secondo alcune voci, il quiz show Lingo di Caterina Balivo non starebbe andando molto bene. Infatti, la sua trasmissione sta facendo fatica a partire. Proprio per questo motivo, il programma potrebbe subire modifiche e aggiustamenti in corso d’opera, proprio come è successo per Boomerissima che ora sembra campione di ascolti e sta spopolando sul web. Il format di Caterina Balivo è stato creato nel 1992 e andava in onda per la rete competitor Mediaset. Infine, era già approdato in su Rai 2 con Giancarlo Magalli, solo che si chiamava Una parola di troppo. Ora lo show è definitivamente passato su La 7, eppure i risultati che la conduttrice aspettava erano decisamente diversi.

Caterina Balivo ha ammesso che non è molto facile far decollare uno quiz show di fascia pre-serale su La7, infatti il target di questa tipologia di rete è meno interessato a programmi di intrattenimento simili a quelli che si possono trovare in Mediaset o Rai. Tuttavia, lo share sembra essere anche al di sotto dei risultati attesi. Infatti, risulta spesso sotto al 2%. Urbano Cairo crede che il programma verrà presto cancellato.

Infatti, lui ha detto: “Il quiz condotto dalla Balivo andrà in onda con le puntate inedite fino al 28 gennaio, dopodiché verrà fermato e verranno trasmesse per circa tre settimane una sorta di “best of” di alcune delle 100 puntate passate. Lo scopo è quello di provare a fidelizzare il pubblico, dato che il direttore di rete Andrea Salerno vorrebbe confermare una nuova edizione ma l’editore Cairo sembrerebbe pensarla in modo del tutto opposto. Oltre ad aver perso il suo ruolo di giurata ne Il Cantante Mascherato, la Balivo rischia di perdere anche il preserale di La 7”.