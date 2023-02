Addio Mara Venier, non ce l’ha fatta: commozione enorme

La conduttrice veneta Mara Venier deve affrontare una delle scelte più sofferte della sua vita: dopo anni di successi, arriva lo stop.

L’esplosiva mattatrice veneziana ha segnato un’epoca nella pubblica emittente, conquistando negli anni lo status di “Signora della domenica”.

Ad eccezione di una breve esperienza in Mediaset, Mara Venier rappresenta una delle figure più riconoscibili e rodate in Rai, e gode di ampio credito presso i vertici di Viale Mazzini. Il suo programma “Domenica in”, del resto, si conserva competitivo nonostante i molti anni di messa in onda.

Il varietà, varato nel 1976, ha ricevuto nuovo lustro con l’avvento della spumeggiante Mara nel 1993, che da allora ne ha firmato il successo per ben 14 edizioni.

Dopo molti illazioni, e relative smentite, “Zia Mara” sembra in procinto di abbandonare il parterre di “Domenica in”, stavolta definitivamente. Le ragioni della sofferta scelta, comunicate alla testata “DiPiù”, sarebbero riconducibili ad una netta presa di posizione di Nicola Carraro, storico partner della conduttrice.

Mara Venier pronta a salutare per sempre il pubblico di Domenica in?

La conduttrice veneta è legata sin dal 2006 al produttore cinematografico Nicola Carraro, e la simpatica coppia condivide i momenti della propria intimità sulla piattaforma di Instagram, con sommo divertimento dei follower. Il professionista avrebbe ripetutamente manifestato il desiderio di condividere maggiore tempo in compagnia della celebre compagna, spesso impegnata nella preparazione della puntate di “Domenica in”.

Mara Venier ha ammesso: “Non sto pensando di ritirarmi dalla TV, ma solo di smettere di condurre Domenica in, che mi impegna per un anno intero, e passare a programmi che mi impegnino meno“. Ha inoltre aggiunto, in riferimento al marito: “L’unica cosa che mi rinfaccia è che lavoro tanto, troppo. E le dirò che comincio a pensare: ‘Ha ragione Nicola’: forse è arrivato il momento di vivere insieme gli anni che ci restano con più tempo da dedicarci a vicenda…“.

Si aprono le commesse sull’identità del sostituto per Domenica in

Mara Venier sembra decisa a concludere l’esperienza al timone del format; sarebbe incline, piuttosto, a valutare proposte alternative da parte di Rai e Mediaset. Chi potrebbe subentrare al suo posto nel noto programma sulla rete ammiraglia?

I dirigenti dell’azienda potrebbero schierare figure di spicco, come Alberto Matano o Milly Carlucci, ma i due conduttori mantengono saldamente il loro ruolo nei rispettivi programmi. Antonella Clerici è certamente fuori dai giochi: la mattatrice di “È sempre mezzogiorno” ha recentemente confessato di riservare il weekend unicamente alla famiglia… La scelta potrebbe quindi ricadere su alcune nuove leve… Voi che ne pensate?