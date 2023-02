Kate Middleton stavolta l’ha fatta grossa: sudditi sconvolti

Kate Middleton è sicuramente una delle reali più amate del mondo grazie alla sua semplicità ed eleganza. Eppure, anche lei non è indenne da gesti che sconvolgono i sudditi. Ecco cos’ha fatto la futura regina durante i Bafta di quest’anno. Il gesto è virale.

Negli ultimi giorni in Inghilterra si sono celebrati i Bafta. La più stilosa della serata è stata come sempre la futura regina d’Inghilterra, Kate Middleton. Infatti, ha sfilato sul red carpet ed era più bella di una stella del cinema durante la cerimonia.

Perfettamente in linea con le scelte di austerity della casa reale, Kate ha deciso di mettere un abito che aveva utilizzato già proprio in occasione di questo evento nel 2019. Un abito bianco con taglio asimmetrico in tulle con una sola spallina.

Il vestito era firmato Alexander McQueen. L’abito è stato solo leggermente modificato. Infatti, al posto del solito motivo floreale ha sfoggiato un grande fiocco con lo strascico. La modifica è stata effettuata da Sarah Burton, in linea con le tendenze delle passerelle primavera-estate più celebri.

A completare il suo look super chic c’erano un paio di guanti di velluto nero che arrivavano quasi fino alle spalle, una clutch nera e scarpe di Aquazzura. Alle orecchie aveva dei pendenti di Zara. Il suo look era davvero in linea con le idee della sostenibilità.

Il gesto fatto dalla principessa Kate è diventato virale in tutto il mondo: ecco cos’è successo ai Bafta

William e Kate rappresentano la monarchia 2.0 con la loro semplicità e spontaneità. Infatti, non incarnano lo stereotipo di reali ingessati e poco sorridenti. Sono molto vicini alle persone e spesso fanno dei gesti spontanei e inaspettati. È proprio quello che è successo mentre sfilavano sul tappeto rosso ai Bafta.

Questi sono stati fatti dopo tre anni e sono stati un vero e proprio trionfo. William è il presidente dell’organizzazione e per questo motivo era presente insieme a sua moglie Kate.È stata proprio lei a diventare la protagonista di un gesto molto particolare che ha divertito e lasciato tutti i sudditi senza parole.

Infatti, mentre stavano sfilando sul tappeto rosso, Kate Middleton ha deciso di palpare velocemente il sedere del marito mentre le sussurrava qualcosa all’orecchio. Questo gesto di incoraggiamento ha suscitato una grande simpatia nei sudditi che si sono molto divertiti a vedere questa scene. Infatti, l gesto della principessa è diventato velocemente un meme in tutto il mondo.