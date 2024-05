Vive all’interno dell’insegna di un magazzino: donna alloggia per un anno sul tetto di un alimentari

Una donna aveva costruito la sua casa sicura sotto un’insegna del supermercato, a scoprire tutto la polizia che ha ispezionato l’appartamento in questione.

Negli anni in tutto il mondo sono aumentati i casi di persone senza una fissa dimora, le quali si trovano costrette a vivere in alloggi di fortuna oppure riversati direttamente sulle strade.

Questo problema sociale non interessa soltanto l’Italia, ma anche altre altre nazioni dove il fenomeno è in forte espansione. In alcuni casi, poi, le persone senza fissa dimora hanno persino una posizione lavorativa effettiva ma spesso non è sufficiente a garantire un quotidiano sereno e coprire le spese necessarie.

Non a caso, la conferma di quanto detto arriva proprio dalla storia che stiamo per raccontarvi, secondo la quale una donna aveva trovato il modo di costruire la sua casa lontana da occhi discreti ma sotto l’insegna di un grande supermercato.

A scoprire l’alloggio di fortuna è stata la polizia, incredula del lavoro fatto dalla donna e di come nessuno se ne fosse realmente accorto prima.

Costruisce la sua casa sotto l’insegna di un supermercato

Secondo quanto reso noto dalla stampa, la donna in questione aveva costruito minuziosamente la sua casa sotto l’insegna di un supermercato, lì sul tetto dove nessuno aveva facilmente accesso.

Nell’appartamento in questione era riuscita a inserire tutto ciò che serviva per la sua sopravvivenza quotidiana, i poliziotti hanno trovato persino computer fisso e una stampante, vicino alla quale c’era anche la macchinetta del caffè di ultima generazione. Nell’alloggio di fortuna non mancava quindi l’elettricità a costo zero, in quanto era riuscita a creare un collegamento che andava dall’insegna all’interno dell’appartamento.

Viveva in un alloggio di fortuna da un anno e nessuno se ne era accorto

Ebbene sì, la donna in questione ha vissuto per un anno in questo alloggio di fortuna dal lei realizzato, lontano da occhi indiscreti. Il supermercato in questione è il Family Fare che si trova nel Maryland nei pressi del Michigan negli Stati Uniti. a commentare la notizia il ritrovamento in questione è stato Brannon Warren nonché ufficiale della polizia di Midland.

L’ufficiale ha ha riferito che non appena è stata scoperta la donna si è allontanata senza fare alcun tipo di resistenza, si è scusata con i responsabili del supermercato e ha portato via la sua roba. Un’azione che le ha permesso di evitare così la denuncia a suo carico. Da quel momento in poi nessuno sa cos’è successo alla donna in questione, né tantomeno se sia riuscita a trovare un alloggio al quale poter fare affidamento richiedendo l’aiuto degli assistenti sociali e di associazione no profit. Brannon Warren, infine, ha così commentato la notizia e l’ha scoperta dell’alloggio di fortuna: “Da persona che lavora con i senzatetto, una parte di me riconosce che questa donna è stata davvero piena di risorse. Ovviamente non vogliamo che le persone trovino un alloggio ricorrendo ad attività illegali. Ci sono opzioni migliori e associazioni impegnate in tal senso“.