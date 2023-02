Uomini e Donne, enorme problema per Maria De Filippi: parole di fuoco

Problemi a Uomini e Donne, le parole che hanno infuocato Maria De Filippi su uno dei volti noti

Uomini e Donne continua ad appassionare i numerosi telespettatori che tutti i pomeriggi, da oltre 20 anni, si sintonizzano su Canale 5 per gustarsi le storie d’amore che nascono e si consumano sotto gli occhi attenti di Maria De Filippi.

La formula è più o meno la stessa, tronisti e corteggiatori nel trono classico, a cui si è aggiunto il parterre maschile e femminile di quello over, dove c’è una sorta di “liberi tutti” nel quale ognuno può conoscere e frequentare chi vuole finché sboccia l’amore.

Il trono classico

Negli ultimi mesi nel trono classico si alternano i patemi di Lavinia con i suoi Alessio, corteggiatori omonimi, a quelli di Federico Nicotera, anche lui rimasto con due sole ragazze tra cui scegliere, Carola e Alice. Tanto diverse esteticamente quanto caratterialmente, ma stranamente, o forse proprio per questo, il ragazzo non riesce proprio a decidersi nonostante siano passati diversi mesi.

Negli ultimi giorni però sembra che la bionda Carola sia sempre più insofferente a questa situazione di stasi, e ha infatti affermato: “E’ bruttissimo vedere un ragazzo che ti piace che sta a baciare un’altra” chiedendo di affrettare i tempi. Del resto, sono ormai diversi mesi che si protrae il trono, e le dinamiche sono sempre le stesse: se Federico sta bene con Carola, si arrabbia Alice e viceversa, in un’alternanza di liti e discussioni. Ma Tina Cipollari, l’opinionista, è improvvisamente sbottata alle parole della bionda corteggiatrice e le ha risposto: “Ma tu credi che scendendo da quelle scale avevi la certezza di essere la scelta? Pensi di essere una ragazza che ha ‘sta grande personalità? Zero! Non ti poni bene. Io ho dei grossi dubbi sui sentimenti che dici di provare per Federico”.

Uomini e Donne: le parole di Maria De Filippi

Carola Carpanelli viene spesso attaccata da Federico Nicotera per il suo atteggiamento giudicato infantile, e si sottolinea la sua età di poco più di 20 anni. E se la Cipollari ha messo in dubbio il suo interesse reale, cosa che fa lo stresso tronista ogni volta che la ragazza cerca di farsi valere, anche la padrona di casa è intervenuta a riguardo.

Maria De Filippi ha spiegato alla bionda il suo pensiero: “Le storie perfette come le vogliamo noi, non esistono. Ma in un relazione non ci sei solo tu e le tue esigenze. Per questo ti chiedo se sei pronta a viverla”.

In realtà quello che noi abbiamo visto è una Carola stanca di essere trattata in malo modo e che ha addirittura chiesto al tronista di uscire e viversi fuori. Chi sarà la scelta di Federico?