Renato Zero e la frecciatina al noto cantante: le parole inimmaginabili

Renato Zero e la dichiarazione sul noto cantante che lascia davvero senza fiato: ecco cosa avrebbe dichiarato

Una dei cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana cambiandola completamente è lui, Renato Zero. L’uomo viene visto come una vera e propria leggenda musicale; i suoi brani sono stati segno di cambiamento e di evoluzione, tanto che in molti lo hanno sempre considerato un chansonnier dalle capacità istrioniche e provocatorie. Ospite della trasmissione Che tempo che fa, ha voluto esprimere il suo parere piuttosto pungente nei confronti di un nuovo artista di cui tutti, dopo Sanremo, ne parlano.

Negli anni Settanta, decide di seguire la moda del glam-rock creando un personaggio eccentrico, decisamente sopra le righe e fuori da ogni schema precedentemente imposto dalla società. Il suo look abbraccia quello degli artisti del momento come David Bowie e Freddie Mercury. Renato era un personaggio talentuoso sin da quei tempi e nei suoi look non mancavano mai parrucche, lustrini gadgets, pailletes scintillanti e cipria bianca.

Dopo i suoi successi intramontabili, oggi Renato risulta essere uno dei personaggi tra i più apprezzati e stimati in assoluto dal suo pubblico e dai suoi “sorcini” (li chiamava così per via del fatto che quando lo attorniavano con i motorini sembravano tanti sorci). Egli, ospite a Che tempo che fa, ha voluto esprimere un parere sul personaggio del momento.

Renato Zero e la frecciatina al cantante: ecco cosa avrebbe detto

Ospite a Che tempo che fa, Renato Zero ha voluto dire la sua circa quanto accaduto al Festival di Sanremo 2023, soprattutto sul personaggio che ha fatto parlare moltissimo di sé: Rosa Chemical.

Il cantante non ha speso parole buone per il cantante, ritenendo che oltre la performance artistica ci deve essere il talento e una valutazione attenta da parte del team di professionisti che formassero questi nuovi artisti dal punto di vista musicale.

Nel dettaglio Renato Zero avrebbe detto: “Non è colpa di Rosa Chemical, ma della distrazione di chi ritiene che questo sia un mestiere improvvisato. Il problema è di chi lo ha mandato in onda perché ritiene che la musica sia solo performance. Noi avevamo alle spalle un team di professionisti che ci seguivano nella musica, ma non solo”.

Secondo Renato, solo con il look e con poco talento artistico si campa una stagione e basta. Ospite a Domenica In, Rosa Chemical ha espresso il suo parere circa le parole dure di Renato Zero affermando: “Non lo cito nel brano ma io in tutte le interviste l’ho sempre citato. Ho mandato grande amore e ho grande stima per Renato. Mi è dispiaciuto leggere quelle cose, non è stato affettuosissimo. Ma io resto affettuoso invece”.