Antonella Elia, il dramma della malattia entrata nella sua vita: “Una mutilazione”

Antonella Elia e la rivelazione drammatica che ha sconvolto i fan lasciando tutti senza parole: ecco cosa è accaduto

Una delle showgirl che ha conquistato il mondo dello spettacolo per la sua professionalità, intraprendenza e ironia è lei, Antonella Elia. La donna ha partecipato a diversi programmi tv di successo anche se, qualche tempo fa, ha fatto una confessione circa una malattia entrata nella sua vita che l’ha cambiata per sempre. Questo evento ha sconvolto particolarmente i fan.

Sin dagli inizi di Antonella Elia, la ragazza ha sempre conquistato gli spettatori per la sua spontaneità e per il suo ruolo che con il tempo si è consolidato da valletta ad opinionista. In molti ricordano le collaborazioni della ragazza in alcune trasmissioni di successo: tra queste possiamo ricordare La Corrida, per tre edizioni (rispettivamente 1991, 1993, 1994), Non è la Rai, Questo è amore e il Gran Premio Internazionale dello spettacolo.

Oggi, invece, la donna si è fatta conoscere grazie alla partecipazione nel ruolo di opinionista al programma La pupa e il secchione show e il Gf Vip. La showgirl e valletta ha lavorato con chi ha fatto la storia della televisione italiana come Mike Bongiorno, Corrado e Alberto Castagna. In più di una intervista, la donna ha confessato di non aver mai avuto un legame piuttosto stretto con quest’ultimo poiché il suo umorismo non era adatto al suo.

Nonostante il suo essere brillante, ironica e professionista del settore spettacolo, Antonella Elia ha vissuto un momento drammatico e doloroso della sua vita che ha sconvolto i fan.

Antonella Elia e il dramma della malattia

Nonostante il suo sorriso brillante e la sua carriera artistica degna di nota, Antonella Elia ha vissuto un momento doloroso che l’ha cambiata per sempre. La donna ha rivelato di essere stata operata di tumore, un dolore ha tenuto per sé per quasi cinque anni.

Qualche tempo fa, Antonella Elia ha commosso il web con il racconto drammatico che l’ha segnata per sempre: “Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma in situ. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità”.

Inoltre, ci ha tenuto a fare un appello relativo alla prevenzione e alla sua importanza. In conclusione al suo lungo post, Antonella Elia ha voluto concludere con una citazione di Nadia Toffa: “Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire”.