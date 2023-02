Gfvip, scoppia la rissa in casa: mai viste immagini del genere

Oramai, il GF Vip delle polemiche sta quasi per giungere alla fine. Nelle scorse notti c’è stata l’ennesima lite. Mai viste scene del genere.

Che il Grande Fratello Vip di quest’anno sia stata una bruttissima pagina di televisione, non c’è ombra di dubbio.

Infatti, più volte i produttori insieme ad Alfonso Signorini sono dovuti intervenire con squalifiche ed eliminazioni lampo per risolvere conflitti ed episodi di bullismo.

Le liti non finiscono mai e spesso i concorrenti dimostrano di essere non solo molto infantili ma anche molto scorretti.

Alcuni fanno leva sulle difficoltà o le fragilità degli altri per suscitare delle risate, risultando in realtà solo meschini. La scorsa notte c’è stata una lite davvero molto accesa che non si era mai vista nella casa.

Ecco la rissa avvenuta durante la notte

Una delle scorse notti è successo qualcosa che non si era mai visto all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Infatti, tra la mura della porta rossa è scoppiata una lite molto accesa tra alcuni dei concorrenti. Lo scontro è avvenuto tra due coppie, da una parte c’erano Luca Onestini e Oriana Marzoli dall’altra Matteo Diamante e Nikita Pelizon. Sono stati i prima a cercare la rissa, provocando ripetutamente Nikita e Matteo.

Infatti, i due hanno iniziato a prendere in giro la modelle perché prendeva appunti, quando in realtà la ragazza ha un problema neurologico che le causa difficoltà di memoria e per questo motivo ha bisogno di scrivere le cose per memorizzarle. Invece, Matteo è stato preso in giro per il suo non essere un uomo alpha. Queste becere provocazioni hanno scatenato il finimondo. Luca Onestini ha persino lanciato una mela morsa a Matteo, inoltre, ha iniziato a prenderlo in giro per il modo in cui lavava piatti. A quel punto è intervenuta anche Oriana Marzoli che ha cominciato a sbeffeggiarlo in spagnolo. Il giovane a quel punto gli ha chiesto di parlare in italiano ed è stato tacciato di essere razzista.

Infine, Onestini si è scaldato e si è avvicinato pericolosamente a Matteo con aria di sfida. Questo gesto ha sconvolto tutti i presenti. Infatti, Davide Donadei ed Edoardo Donnamaria sono rimasti senza parole. Come se non bastasse, è poi arrivato il turno di Nikita Pelizon. Infatti, la modella ha dei problemi di memoria e prende appunti su tutto per ricordare. Per questo motivo, è stata presa in giro da Luca Onestini e Oriana Marzoli. A quel punto è intervenuto Edoardo che ha cercato di capire il perché del comportamento dei due senza successo, visto che quelli lo hanno semplicemente sbattuto via dal cortile della casa.