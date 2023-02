“Ritrovata senza niente”: il dramma di Maria Chiara Giannetta, volto di Buongiorno, mamma!

Maria Chiara Giannetta confessa i suoi trascorsi prima dell’ingaggio a “Buongiorno, mamma!”: ha affrontato le sue paure più profonde.

La giovane e talentuosa Maria Chiara Giannetta è assurta alla notorietà grazie al suo ruolo nella fiction “Don Matteo”, in cui ha prestato il volto al capitano dei Carabinieri Anna Olivieri nel 2018.

L’ingresso nella serie-tv ha sancito finalmente il coronamento dei suoi sogni professionali: nello stesso anno ha infatti esordito sul grande schermo con le pellicole “Ricordi?” di Valerio Mieli, e “Tafanos”, di Riccardo Paoletti.

L’ambiziosa interprete ha in seguito partecipato alla fiction Rai “Blanca“, e la caratterizzazione del suo personaggio Blanca Ferrando, giovane ipovedente, le è valsa addirittura un Nastro D’Argento come migliore attrice protagonista.

In parallelo, nel 2021 Maria Chiara Giannetta ha presenziato anche nella fiction di Mediaset “Buongiorno, mamma!“, a fianco del collega Raoul Bova. La delicata vicenda familiare sta intrigando milioni di spettatori grazie ad un’esplosiva seconda stagioone, e l’attrice rientra finalmente di diritto nel pantheon degli interpreti più apprezzati nel Belpaese. Come confessato al settimanale “DiPiùTV”, però, la strada verso il successo le ha serbato molte sconfitte morali e altrettante delusioni…

Maria Chiara Giannetta a cuore aperto: “Mi sono sentita buttata fuori”

L’attrice ha rivelato: “Nella drammatica situazione in cui ero, non voglio tornarci più.”. Dopo aver frequentato il centro cinematografico di Roma, infatti, Maria Chiara Giannetta ha faticato a reperire i primi ingaggi, ricevendo spesso e volentieri pesanti stroncature ai casting.

“Questa situazione mi metteva di cattivo umore ogni giorno“, ha aggiunto. “Non potevo fare niente, mi sono ritrovata senza niente, e mi son sentita buttata fuori dopo aver studiato molto. Ho ancora il terrore di guardare al passato: situazioni che non voglio più rivivere, ma che mi hanno plasmato…“.

L’impegnativa preparazione per “Buongiorno, mamma!”

Maria Chiara Giannetta, già apprezzata per la sua interpretazione dell’ipovedente Blanca, ha affrontato un training metodico per vestire i panni di Anna in “Buongiorno, mamma!”. La protagonista della fiction, in effetti, si desta dopo 8 anni di coma, e l’attrice pugliese ha rivelato: “Per essere credibile ho voluto incontrare alcune persone che hanno vissuto questa esperienza, i loro parenti e ho chiesto informazioni ai medici…“.

Per quanto riguarda il suo partner in crime Raoul Bova, l’attrice ha scherzato, dopo aver elogiato la sua professionalità: “Insomma: non riesco proprio a trovargli un difetto!“.