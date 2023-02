GF Vip, succede il finimondo: lacrime a fiumi

Volano stracci al GF Vip 7: lo scontro tra gli ex fidanzati rischia di finire in aula di tribunale, dopo la puntata si scatena il pandemonio.

La prolungata permanenza all’interno del format di Canale 5 mette alla prova anche i caratteri più equilibrati, e l’ingresso di alcuni ex fidanzati all’interno del loft di Cinecittà ha ovviamente innescato nuove dinamiche nel cast.

Il reality annovera infatti le new-entry Martina Nasoni, Matteo Diamante e la modella ceca Ivana Mrazova, storica fidanzata dell’ex tronista Luca Onestini.

Dopo un ricongiungimento ad alto tasso emotivo, Ivana ha condiviso con il pubblico alcuni trascorsi che coinvolgevano anche lo scolpito compagno di avventura, scatenando la sua replica furibonda.

Luca Onestini, dopo aver indagato circa le confessioni di Ivana, ha persino minacciato di trascinarla in tribunale…

GF Vip: è guerra aperta tra Luca Onestini e Ivana Mrazova

La modella ha recentemente affrontato un pesante lutto, ovvero la perdita del padre. In tale occasione, avrebbe desiderato maggiore vicinanza e partecipazione da parte di Luca Onestini, eventualità peraltro resa ancora più difficoltosa dalla pandemia. Ivana Mrazova ha dichiarato: “Non sapevo come gestire questo dolore… Lui, all’inizio, non potendomi raggiungere per il Covid, mi è stato vicino. Poi sono subentrate le liti inutili…“.

E ancora: “Io, invece, avevo bisogno di un supporto più psicologico, non il fatto che non mi avesse raggiunto in quel momento… In questi quasi tre anni e mezzo, ogni volta che ci siamo allontanati abbiamo fatto un po’ fatica. Ho paura a lasciarmi andare di nuovo: pensavo fosse l’uomo della mia vita…“. Luca Onestini, di rimando, ha reagito malamente allo sfogo dell’ex fidanzata, pretendendo di riascoltare le sue parole, e ventilando per giunta l’ipotesi di una querela…

Luca Onestini minaccia ritorsioni: “Io le bugie non le accetto!”

L’ex tronista, giunto a conoscenza della confessione di Ivana, ha replicato: “Te non hai capito, amore… Una cosa a me non la devi fare: mentire. Perché io faccio pubblicare tutto, muovo gli avvocati! Non ti conviene, dopo piangi perché fai una figura di mer*a!“.

Ha infine concluso: “Io le bugie non le accetto, mi spiace… Adesso vado a chiedere che mi facciano vedere parola per parola, e prega di non aver detto ca**ate, altrimenti ti faccio un mazzo così!”. Il sodalizio tra i due sembra aver preso una pessima piega, nonostante i trascorsi romantici: Luca e Ivana sapranno riallacciare un rapporto equilibrato e costruttivo?