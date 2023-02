Chiara Ferragni l’ha fatto davvero: Fedez ne esce distrutto

Novità inattese nella coppia più social che c’è formata da Chiara Ferragni e Fedez, e stavolta la situazione sembra essere grave

La coppia più social che c’è composta dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il cantante Fedez è spesso chiacchierata per i più svariati motivi. Una storia nata sotto gli occhi di tutti e che sotto gli occhi di tutti si snoda raccontando e mostrando la sua quotidianità anche attraverso il docureality The Ferragenz, che ne ha ormai rivelato tutti i più piccoli dettagli intimi.

Fidanzati dal 2016, l’anno successivo il rapper la chiede in moglie durante un concerto all’Arena di Verona; il 19 marzo 2018 nasce Leone e a settembre dello stesso anno si sposano. Nel 2021 nasce Vittoria; il loro amore è forte e profondo ma non esente da crisi che li portano, per loro stessa ammissione, nello studio di un terapista.

La crisi

Durante l’appena concluso Festival di Sanremo la coppia è stata protagonista di un bel teatrino inaspettato. Dopo una grande attesa per la co-conduzione di Chiara Ferragni, un traguardo non indifferente, è stato proprio Fedez a rubarle la scena. Tanto da portare la solita Selvaggia Lucarelli a tuonare: “Un giorno qualcuno dovrà studiare il morbo Federico Lucia, ovvero questa preoccupante attitudine che ha nell’arrivare a una festa sempre con un unico scopo: diventare il festeggiato. Prendersi festa, regali, cori di buon compleanno e andare via, puntando la festa (altrui) successiva. Doveva essere il Sanremo di sua moglie e dopo la prima serata in cui la moglie ha avuto la sua luce, ha rimesso subito le cose a posto”.

E aggiunge : “Fessa la Rai che ancora una volta ha ceduto la festa al bambino che va lì solo per fare casino e mangiarsi tutta la torta. Nel frattempo, la Chiara Ferragni che ci raccontava la favola femminista s’è fatta rubare la scena dal marito incapace di rimanere a casa e lasciare che gli altri si vivano il loro successo”.

Cosa è successo? Fedez si è esibito in un freestyle nel quale ha criticato il Codacons e i politici, ha chiesto la liberalizzazione della marijuana e soprattutto si è lasciato andare ad un bacio con il cantante Rosa Chemical, dopo aver mimato un rapporto. A onor del vero è stato il cantante in gara a coinvolgere un perplesso Fedez che non ha potuto rifiutarsi, ma la cosa sembra aver molto infastidito la Ferragni.

Il gesto di Chiara Ferragni

Sembrerebbe che il bacio con Rosa Chemical sia stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Chiara Ferragni che è stata avvistata dietro le quinte a discutere con il marito subito dopo. E dalla fine del Festival non solo i due coniugi non sono più apparsi assieme sui social, ma lei sembra non indossare più la fede.

Nuova crisi? Forse, se ricordiamo le parole del rapper ospite da Cattelan qualche tempo fa quando ha affermato: “A volte io e mia moglie litighiamo, non pubblichiamo roba e la gente pensa che abbiamo litigato. Ed effettivamente abbiamo litigato veramente”.