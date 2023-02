Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, finalmente l’hanno fatto sapere: fan sconvolti

Arrivano nuove notizie dalla coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e lasciano i fan senza parole

È una delle coppie più longeve nata sotto le telecamere di un Grande Fratello, al pari forse solo a quella composta da Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono conosciuti al GF Vip 2 nel 2017 e da allora non si sono più lasciati.

Un colpo di fulmine, una storia chiacchierata dato che lei al tempo risulta ancora fidanzata, ma al cuore non si comanda e alla passione nemmeno; il loro GF è passato alla storia per l’affaire armadio, dove i due si sono chiusi per avere un po’ di privacy.

Un amore vero, proseguito all’esterno e culminato con la romantica proposta di matrimonio del ragazzo a novembre dello scorso anno, in barba a chi vede una crisi dietro l’angolo. Anche se crisi c’è stata davvero, nel 2020, e l’hanno raccontata loro stessi.

La crisi

Ospiti a Verissimo, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno raccontato del difficile momento vissuto che sembrava aver messo la parola fine alla loro intensa storia ma che invece li ha ritrovati più uniti che mai. La sorella di Belen ammette: “Niente di gravissimo. Diciamo che ci siamo lasciati una volta, per poco tempo. Abbiamo deciso insieme di allontanarci, litigavamo tanto. Siamo stati intelligenti a prenderci una pausa e capire di rallentare”.

A fargli eco Ignazio che ha aggiunto: “I momenti di crisi servono nei rapporti seri. Siamo giovani, impegnati, con un carattere forte. Nelle crisi si capisce che direzione prendere. Sono state due o tre settimane di stop, da lì siamo ripartiti e ora ci sarà il matrimonio”.

Cosa succede tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Saltuariamente i giornali di gossip annunciano una nuova crisi nella coppia, tanto che recentemente un noto portale di gossip ha dichiarato che Ignazio ha lasciato la casa in cui vivono i giovani e che Cecilia non indossa più l’anello di fidanzamento. Cosa c’è di vero? A smentire e dare una spiegazione al mistero attraverso le pagine di Chi ci ha pensato il manager di Moser: “Cecilia Rodriguez fa da testimonial a vari brand, tra cui marchi di gioielli, probabilmente, per uno shooting o per impegni lavorativi, ha dovuto togliere tutti i gioielli e in qualche sua story è apparsa senza anello”. Mistero risolto.

In seguito Cecilia ha voluto mettere a tacere le voci una volta per tutte e ha dichiarato: “Non sono arrabbiata ma stanca del mondo fatto di crudeltà, un mondo dove non sai più se quello che leggi è vero o no. Preoccupiamoci delle cose serie, della mia storia mi preoccupo io e il mio fidanzato, il mio futuro marito. Cercate di non fare del male agli altri”. E per San valentino si sono regalati una bella vacanza alle terme di Bormio, in completo relax.