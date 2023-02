Ilary Blasi, grandi presentazioni in famiglia: l’ha deciso davvero

La conduttrice Ilary Blasi compie un passo decisivo nella sua nuova relazione: arrivano le presentazioni ufficiali in famiglia.

La capitolina Ilary Blasi negli ultimi mesi ha ampiamente occupato le colonnine rosa dei rotocalchi, complice ovviamente l’inflazionato divorzio dal “Pupone” nazionale.

La coppia, in apparenza inossidabile, nello scorso luglio ha ufficializzato la separazione, che ha inevitabilmente coinvolto anche i figli Cristian, Chanel e Isabel.

Se Francesco Totti sembra aver ritrovato la serenità accanto alla bionda Noemi Bocchi, per giunta parecchio somigliante all’ex moglie, Ilary Blasi prosegue il suo idillio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, con cui ha già condiviso gite e cene romantiche, introducendolo inoltre nel suo giro di amicizie storiche.

I due sono stati infatti avvistati recentemente a Roma, e Bastian avrebbe pernottato nella villa extra-lusso dell’EUR, precedente residenza della coppia aurea. Nelle ultime ore, la relazione sembra aver assunto un tono ancora più ufficiale. Ilary Blasi avrebbe infatti compiuto un viaggio in terra bavarese, appositamente per conoscere i futuri suoceri…

Ilary Blasi a Monaco: aria di presentazioni in famiglia?

Dopo aver trascorso un intimo San Valentino in compagnia dei figli, come evidenziato dalle stories pubblicate su Instagram, la bella showgirl ha condiviso con i follower gli scatti del suo viaggio a Monaco, dove risiederebbe la famiglia di origine del compagno Bastian Muller.

Sembra perciò che Ilary Blasi abbia deciso di fare lo scatto di qualità, portando la relazione con l’imprenditore ad un nuovo livello. Del resto, anche Francesco Totti ormai vive alla luce del sole il suo rapporto con Noemi Bocchi, e la coppia è stata recentemente avvistata in suolo veneziano. I nostalgici del sodalizio “Totti-Blasi” dovranno rassegnarsi: gli ex coniugi sembrano aver voltato definitivamente pagina dopo 17 anni di matrimonio.

Lo scatto hot lascia poco all’immaginazione

La showgirl capitolina ha recentemente pubblicato una foto ad alto tasso di sensualità: uno scatto in bianco e nero in cui compaiono le sue gambe nude a cavalcioni di quelle del fidanzato Bastian.

Sebbene i volti non risultino nell’inquadratura, la chimica tra i due è facilmente intuibile. Ilary, peraltro, ha condiviso con i follower le immagini delle vettovaglie tipiche consumate con Bastian Muller: salsicce, cotolette, polenta fumante e birre bionde a volontà. La neo-coppia sembra immersa in una luna di miele in piena regola, a dispetto dell’imminente e milionario processo di divorzio tra Ilary e l’ex marito. Arriveranno anche i fiori d’arancio, una volta concluso il chiacchierato affair legale?