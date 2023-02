Carlo Conti “torna a Sanremo”: è ufficiale

Ormai la notizia è sulla bocca di tutti, il conduttore toscano farà il suo grande ritorno a Sanremo, ma scopriamo insieme i dettagli.

Sembrava che la sua esperienza al Festival di Sanremo fosse terminata nel 2017, dopo aver presentato per tre anni consecutivi il celebre programma musicale, giunto ormai alla settantatreesima edizione. E invece, in un modo o nell’altro, il legame che Carlo Conti ha con il Festival continuerà anche quest’anno.

L’ultima edizione è terminata solamente alcuni giorni fa e ha visto trionfare Marco Mengoni con Due vite, brano che ha fatto innamorare milioni di telespettatori. Per lui si tratta della seconda vittoria, dopo che si è aggiudicato il leoncino d’oro rampante nel 2011, con l’Essenziale, canzone che lo ha portato di diritto a competere all’Eurovision Song Contest, lo stesso che ha lanciato la carriera internazionale dei Maneskin.

Il ritorno di Carlo Conti

Per il quarto anno consecutivo è stato Amadeus a prendere le redini del Festival, ma stavolta è stato affiancato da Gianni Morandi, un duo che è riuscito a complimentarsi a vicenda. Ogni serata i due artisti sono stati appoggiati da una co-conduttrice differente.

Ad aprire le danze è stata Chiara Ferragni, seguita da Francesca Fagnani, presentatrice de Le Belve, nota trasmissione di Rai 2. La terza puntata ha visto invece Chiara Francini intrattenere i telespettatori e il pubblico presente all’Ariston, mentre per la finalissima ha fatto il suo ritorno la Ferragni.

Nonostante i vari imprevisti e polemiche, sul palco e fuori dai riflettori, l’edizione ha ottenuto un gran successo, soprattutto i termini di ascolti. Infatti non ci stupiremo se ad Amadeus fosse chiesto di presentare nuovamente la prossima edizione.

Ma non dobbiamo aspettare un altro anno per avere un assaggio del Festival. Infatti Carlo Conti presenterà uno speciale di Tale e quale show, dedicato proprio al contest canoro. Si chiamerà per l’appunto Tale e quale Sanremo. Andranno in onda due puntate dedicate proprio ai cantanti che si sono esibiti nel corso dell’ultima edizione.

Diversi volti noti della televisione dovranno cercare di imitare in tutto e per tutto i cantanti che si sono resi protagonisti della settantatreesima edizione del Festival. Sarà presente anche una giuria incaricata di giudicare le performance degli artisti e sarà composta dall’iconica Loretta Goggi, dall’inimitabile Cristiano Malgioglio e dal celebre Leonardo Pieraccioni. Sarà presente anche un quarto giudice, di cui ancora non si conosce l’identità. Che dire, saranno due serate indimenticabili, all’insegna del canto del divertimento!