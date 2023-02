Francesco Totti, dito medio proprio a lei: succede tutto così in fretta

Nessuno si aspettava che l’ex capitano della Roma Francesco Totti mostrasse il dito medio proprio a lei. Ecco cos’è successo al calciatore.

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi le cose procedono in modo spedito e i due sono sempre più inseparabili. Infatti, per San Valentino hanno deciso di partire per Venezia e trascorrere dei giorni di vacanza nella città più romantica del mondo.

Il tutto è stato documentato sui social della flower design che ha fatto vedere a tutti anche qual è la bellissima dedica romantica che le ha fatto il suo nuovo amore.

Infatti, il calciatore le ha fatto trovare sul letto una composizione di rose rosse in cui si legge “Io e te”.

Ora Francesco Totti pubblica un video dove mostra il dito medio proprio a lei. Vediamo insieme cos’è accaduto negli scorsi giorni

Francesco Totti mostra il dito medio proprio a lei

Francesco Totti è una persona davvero molto simpatica e utilizzava molto i social network per condividere con i suoi fan momenti della sua quotidianità e gag con autoironia e leggerezza. Ha smesso di farlo quando la sua relazione di lunga data con Ilary Blasi è arrivata al capolinea. Infatti, ci sono stati mesi di silenzio oppure di frecciatine per l’ex moglie. Ora che il divorzio sta per completarsi, infatti, a marzo si chiuderà definitivamente il processo in tribunale, le cose sembrano essere più distese per l’ex capitano della Roma. Per questo motivo, si sta buttando a capofitto nella relazione con Noemi Bocchi e le cose stanno andando davvero a gonfie vele. Potrebbero addirittura mettere su famiglia insieme, non appena tutto si sarà sistemato. Per il momento hanno preso casa insieme e passano spesso il tempo con la loro famiglia allargata fatta dai figli di lui e quelli di lei.

Ora sono tornate anche le spassose gag condivise su Instagram per i fan. Il calciatore si è sempre distino per la sua simpatia e capacità di far ridere. Questa volta in questi spezzoni non c’era la complicità di Ilary Blasi, altrettanto simpatica come l’ex marito, ma della sua nuova compagna Noemi Bocchi. La flower design infatti ha girato il mini-video che poi Francesco Totti ha condiviso con i suoi follower. È la prima gag che li vede coinvolti insieme. Si sente nel video la ragazza che dice a tutti: “Amore, fai vedere cosa hai trovato…”. Francesco è davanti alla telecamera con lo sguardo divertito e mostra a tutti una statua di porcellana che fa il dito medio. Questo era un piccolo pezzo di design che si trovava all’interno di una camera d’albergo.