Harry e Meghan, loro figlio somiglia proprio a lui: incredibile ma vero

Archie, il primogenito di Harry e Meghan sta crescendo e diventa ogni giorno più bello. Eppure, non è di certo sfuggita la sua somiglianza proprio con lui. È incredibile.

La vita di Harry e Meghan procede tra una docuserie di Netflix e la pubblicazione di un libro che segna un confine sempre più netto tra loro e la famiglia reale inglese.

Non si sa, infatti, come sono i rapporti dopo l’uscita di Spare, bestseller in tutto il mondo. È probabile che tra i due ci sia anche aria di crisi.

Circolano sempre più indiscrezioni su un possibile tradimento da parte di Meghan. Tuttavia, nella docuserie sono apparsi come la famiglia felice delle fiabe insieme ai loro due figli: Archie di 3 anni e Lilibet Diani di 1 anno.

I bambini erano sempre stati protetti dall’esposizione mediatica ma ora spunta una foto di Archie, in cui il bambino sembra assomigliare proprio a lui…

Il figlio di Harry e Meghan assomiglia incredibilmente a lui

Era dal suo secondo compleanno nel 2021 che non si vedeva pubblicamente il piccolo Archie, primogenito di Harry e Meghan. Infatti, in quell’occasione era stato fotografato mentre era di spalle con i palloncini in mano. Lo scatto era stato pubblicato sui social network da sua madre e suo padre. Poi il piccolo è completamente sparito dai radar fino a che non è stato diffuso questo scatto rubato di Archie.

Alcuni utenti hanno fatto uno screenshot della call tra Meghan e Doria Ragland, Jotaka Eaddy. Mentre questi erano in riunione Meghan ha preso il figlio tra le braccia e lo ha mostrato agli altri. Nessuno era consapevole di quello che sarebbe successo. Lo scatto è diventato virale e una cosa è apparsa subito chiara, ovvero che il bambino somiglia tantissimo a lui: August, il primogenito di Eugenia, cugina amatissima di Harry. Infatti, i bambini hanno entrambi gli stessi capelli ricci e castani nonché lo sguardo intelligente e il sorriso spensierato. La differenza sostanziale tra i pargoli è tutta nella forma degli occhi.

Infatti, Archie ha di sicuro ereditato questo tratto somatico dalla madre. Infatti, hanno lo stesso taglia allungato. Quello che è certo è che entrambi i bambini sono molto belli e diventeranno degli adulti estremamente affascinanti. Eugenia è molto legata al cugino, infatti, va spesso in visita da lui e Meghan negli Stati Uniti. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, anche la donna potrebbe decidere definitivamente di trasferirsi oltreoceano e cambiare completamente vita. Infatti, la principessa ha già vissuto per qualche anno a New York e sembra intenzionata a tornarci. Tuttavia, questa voce non è stata ancora confermata e al momento la vita della donna si divide tra il Portogallo e l’Inghilterra.