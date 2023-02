Wanda Nara, la proposta è indecente: “Contatta per fare proprio questo”

La bella Wanda Nara rivela di aver ricevuto una vera proposta indecente e racconta la sua reazione

Wanda Nara sembra essere tornata single. La storia infinita con il marito Mauro Icardi potrebbe essere giunta al capolinea, dopo mesi di scaramucce, addii e riconciliazioni. Una storia iniziata già nella bufera, quando nel 2013 la donna annuncia il nuovo amore con il compagno di squadra di suo marito.

Per questo si affretta a precisare: “Con Mauro è stato un colpo di fulmine totale. Ero sicura da subito che fosse una cosa seria. Mi fidavo tantissimo di Mauro se no non l’avrei presentato ai miei figli. Avevo già chiuso con Maxi Lopez prima di conoscerlo. Il tempo cura tutto”.

Un anno dopo si sposano e hanno le due figlie Francesca nel 2015 e Isabella nel 2016, che si aggiungono a Valentino, Constantino e Benedicto che la donna ha avuto dal precedente matrimonio. Wanda diventa anche manager di suo marito e tutto fila liscio fino a qualche mese fa quando si inizia a parlare di tradimenti. All’inizio lei perdona, ma poi le cose precipitano e oggi sembra che non ci sia più nulla da fare.

La storia finita?

Non sembrano esserci dubbi, viste anche le parole di Wanda Nara che su Instagram qualche settimana fa ha fatto una spiazzante dichiarazione in risposta alle domande dei suoi numerosi followers: “Da ottobre 2022 sono sola e mi diverto. Il mio uomo? Deve essere intelligente, appassionato per quello che fa, deve essere uno stallone, una persona matura e sicura, che si prenda cura di me, che mi rispetti e che mi faccia sorprese”.

Anche se a San Valentino i due potrebbero essere stati assieme, a giudicare da alcuni dettagli sulle foto postate sui profili, probabilmente è stata solo una giornata in famiglia. Infatti la donna ha precisato: “Il primo amore di ogni persona dovrebbe essere per sé stessi. Buongiorno a tutti coloro che sentono o si apprestano a sentire di nuovo l’amore, senza mai dimenticare che quello che conta di più è il proprio”.

La proposta indecente a Wanda Nara

Sempre molto attiva sui social, Wanda Nara ha recentemente raccontato ai suoi followers, con i quali spesso ha delle sessioni di domande e risposte, di aver ricevuto una proposta da un noto sito web di contenuti per adulti. Senza specificarne il nome, l’argentina non è sembrata molto turbata dalla richiesta di diventarne testimonial, anzi.

Afferma invece: “Sono stata contattata da una piattaforma, e mi hanno offerto di essere la loro testimonial mondiale. I miei impegni attuali me lo impediscono, però continueremo a parlarne più avanti. Adesso sono concentrata sulla conduzione di Masterchef Argentina, e su una pellicola per famiglie che richiede molto tempo”.