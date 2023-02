Noemi Bocchi incinta di Totti: finalmente la verità

Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi presto genitori? Tutta la verità sul gossip che li riguarda

Spenti, almeno per ora, i riflettori sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ecco che un nuovo argomento riempie pagine e pagine di gossip da mesi, ovvero la nuova storia d’amore del Pupone con la compagna Noemi Bocchi.

Dopo aver disquisito in lungo e in largo di quando e come sia iniziata la loro storia, di chi abbia tradito per primo, dei nuovi amori presunti della ex moglie, e di tutti gli annessi e connessi, oggi ci si concentra su cosa facciano i due piccioncini, dove vanno in vacanza, a cena, a vivere e soprattutto se aspettano un bebè.

Noemi Bocchi è incinta?

A lanciare l’indiscrezione questa volta è stata la rivista Gente che ha immortalato dei movimenti sospetti della coppia. I due si sono incontrati in un locale per pranzo arrivando in momenti diversi: Francesco Totti con lo scooter e il figlio Cristian, Noemi Bocchi con l’auto, raggiunta in seguito dalla figlia. E proprio nell’auto della donna è stato avvistato un oggetto che sembrerebbe avvalorare l’ipotesi di una gravidanza. Di cosa si tratta?

Sul cruscotto dell’auto di Noemi in bella mostra i paparazzi del settimanale hanno notato una cartellina medica della Clinica Mater Dei. A far sorgere qualche dubbio è il fatto che in questa Clinica la donna ha già partorito i suoi due figli avuti dal precedente matrimonio. Potrebbe quindi indicare che la coppia stia cercando di avere un figlio? O che magari è già in arrivo? Al momento nessuna conferma né smentita. O meglio, una c’è stata.

La smentita dell’amico

Le voci di una gravidanza di Noemi Bocchi si rincorrono già da qualche settimana, ma a smentirle è stato l’amico, nonché gola profonda, Alex Nuccetelli, che in questi mesi ha rilasciato diverse dichiarazioni e indiscrezioni sulla coppia in quanto “persona informata dei fatti” perché vicino all’ex Capitano della Roma.

Alex ha dichiarato smentendo le voci: “Non è vero quello che è stato scritto, non c’è un figlio in arrivo. Tutto è stato ripreso da una mia vecchia intervista. Ma non ho mai detto che stavano diventando genitori. Mi hanno chiesto se si sposeranno. Io ho detto ‘nell’eventualità sarà più probabile programmare un figlio che un matrimonio. “So al 100% che lei non è incinta. So con certezza che è una notizia falsa attualmente”.

Non solo, ha anche voluto prendere le difese della donna e della coppia: “Lei è una bravissima ragazza. Io la conosco da molto tempo, ha sempre frequentato le mie serate. Posso dire che attualmente le cose tra loro vanno benissimo. Stanno bene e lei non ha affatto cavalcato i gossip. Tra loro c’è amore e anche tanta sintonia”.