Fiorello distrugge tutti: ha fatto una carneficina

Il celebre Fiorello da solo contro tutti, quello che ha fatto il mattatore della tv ha dell’incredibile

È l’uomo del momento Fiorello, il mattatore della tv che qualunque cosa faccia riesce a trasformarla in successo. Dall’iconico Karaoke degli anni 90 con il quale ha fatto cantare tutta Italia affascinando con il suo lungo codino, alla attuale Viva Rai 2, trasmissione del mattino che è un po’ rassegna stampa un po’ varietà.

Nata sotto i peggiori auspici, tra l’altro. Ricorderete la polemica prima della messa in onda, che doveva avvenire su Rai 1. I giornalisti con un comunicato stampa si sono però opposti allo “sfregio” di vedersi togliere spazio per una trasmissione di scherzi giochi che nulla ha a che fare con l’informazione. E durante una conferenza stampa il conduttore ha risposto alla polemica, a modo suo.

Ha infatti dichiarato: “Io capisco i giornalisti del Tg1, davvero, che difendono i propri spazi; poi c’è modo e modo per farlo. Penso che l’unica cosa non carina sia stato il comunicato. Bastava anche fare una telefonata. Poi per il resto hanno assolutamente ragione. Invece leggere quella roba lì, ‘sfregio’, sia stato poco elegante”.

La difficoltà

Sempre nella stessa occasione Fiorello ha anche scherzato sul fatto che i nuovi programmi sul secondo canale hanno ascolti molto bassi: “Certo, in questo periodo chi tocca Rai 2 muore, ma noi andiamo in un fascia che fa l’1%, per cui fare peggio è difficile. Se già faccio il 2% raddoppio; se poi riuscissi a fare il 4% divento AD della Rai e ciao ciao Fuortes! Chiamatemi Fiorellos”.

E poi ha aggiunto qualcosa di più sul programma che intende fare: “Viva Rai 2 per me è un’alternativa all’informazione di quella fascia: c’è il Tg1, il Tg5 che va fortissimo, La7. vedere noi è una scelta che il telespettatore farà, perché faremo vedere i giornali, commenteremo le notizie, ovviamente alla nostra maniera, ma ci sarò anche il corpo di ballo, la musica col Maestro Cremonesi. Insomma, vedremo se si può fare del varietà alle 7.30 del mattino”.

La vittoria di Fiorello

Tutto questo accadeva agli esordi di Viva Rai 2. E oggi? Il tempo ha dato ragione a Fiorello che ha letteralmente distrutto tutti. Secondo quanto riporta Oggi, solo nel giorno di San Valentino il suo varietà del mattino è stato seguito da circa 876.000 telespettatori, con un bel 18,1% di share. Sfida vinta, decisamente.

E a quanto pare, secondo i dati Auditel il pubblico è vario: “le donne, col 14,66 per cento di share, contro il 12,37 dei maschi, sono in maggioranza; età media 55-64, col 22,4 per cento, al primo posto, ma la fascia 15-34, col 20 per cento, si piazza al secondo posto; niente male anche gli over 65, con un lusinghiero 13 per cento”. Insomma, Fiorello piace proprio a tutti.