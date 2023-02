Manuel Bortuzzo, finito in ospedale: ecco come sta

Manuel Bortuzzo è stato ricoverato in ospedale, facendo preoccupare tutti quanti i suoi fan. Ecco cos’è successo al giovane sportivo…

Manuel Bortuzzo è la dimostrazione di come la forza di volontà possa trasformare una tragedia in un’opportunità. Infatti, il ragazzo era un nuotatore e a causa di un colpo di pistola è rimasto paralizzato dalla vita in giù.

Il ragazzo era davvero giovanissimo quando questo è successo. Nonostante il grande dolore che ha provato, ha continuato a lavorare tantissimo fino a tornare in vasca e diventare un atleta paraolimpico. L’evento che gli ha cambiato la vita per sempre è capitato nel 2019. Il ragazzo era in giro per un quartiere di Roma insieme alla sua fidanzata di allora quando è stato coinvolto in una sparatoria.

Il giovane sportivo è stato vittima di uno scambio di persona. Che la situazione fosse seria era chiara fin dall’inizio. Infatti, la sua carriera da sportivo sembrava spacciata. Alla fine, però è riuscito a tornare in vasca e tutt’ora continua ad allenarsi, sognando le paraolimpiadi di Parigi 2024.

Ora Manuel Bortuzzo è stato ricoverato in ospedale suscitando preoccupazione in tutti quanti i suoi follower. Cos’è successo al ragazzo?

Problemi di salute per Manuel Bortuzzo: ecco cos’è successo

Manuel Bortuzzo ha di recente pubblicato una foto che ha fatto molto preoccupare i suoi fan. Infatti, il ragazzo si è mostrato mentre era in una stanza d’ospedale. Inoltre, la capture che ha accompagnato lo scatto non è stata più rassicurante. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scritto: “La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi”.

È stato proprio questo a mettere tutti quanti in allerta e a fargli fare un sacco di domande sui social network. Lo sportivo paraolimpico è davvero molto amato. Alcune persone vicine al giovane hanno confermato che il ragazzo sta avendo qualche problema di salute. Infatti, è stato ricoverato per qualche giorno.

Fortunatamente, ora è già arrivato a casa. Sono in molti a domandarsi cosa abbia avuto e se questa cosa gli permetterà comunque di partecipare alle Olimpiadi. Infatti, per raggiungere questo obiettivo Manuel Bortuzzo ha bisogno di allenarsi quotidianamente. Il ragazzo dopo aver partecipato al reality show il Grande Fratello Vip ha deciso di allontanarsi completamente dai riflettori e tornare a uno stile di vita più equilibrato che mettesse al centro solamente la sua passione per lo sport. Inoltre, ha anche smesso di frequentare Selassié. Il suo focus è totalmente sugli allenamenti in vista delle Paraolimpiadi di Parigi 2024.