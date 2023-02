Antonella Clerici, il grave tradimento: “Ho scoperto di essere cornuta”

La biondissima Antonella Clerici si mette a nudo e rivela di essere stata tradita e di averlo scoperto per caso

La simpatica Antonella Clerici appare in tv sempre con un sorriso aperto e radioso, che nel corso della sua carriera le ha fatto guadagnare simpatie e schiere di fan adoranti. Il suo essere semplice e pulita, da persona della porta accanto, ha contribuito a donarle quell’aria di donna umile e gentile che sembra quasi far parte della famiglia.

Tra tutti i programmi condotti quello che è rimasto nel cuore dei telespettatori e che li ha accompagnati fino all’ora di pranzo per circa venti anni è stato La prova del Cuoco. Oggi Antonellina, come veniva chiamata dall’amica Anna Moroni, si occupa di un format simile ma rinnovato nella formula: È sempre mezzogiorno.

Gli amori presenti e passati

Una carriera lineare e ricca di successi quella di Antonella Clerici, che non può dire purtroppo lo stesso per quanto riguarda la vita sentimentale. È stata sposata due volte, nell’89 con Pino Motta e nel 2000 con Sergio Cossa, ma entrambi i matrimoni sono durati pochi anni. Nel 2006 ha conosciuto Eddy Martens, di circa 13 anni più giovane, con il quale ha avuto una chiacchierata storia d’amore lunga circa 10 anni, e dal quale ha avuto l’unica figlia Maelle, che oggi ha 13 anni ed è uguale al padre.

Oggi è felicemente accompagnata con l’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale pare non voglia convolare a nozze visti i precedenti. E infatti ha raccontato sulle colonne del settimanale Chi riguardo un possibile matrimonio segreto: “Con la mia sincerità non potrei nasconderlo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro, ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”.

Antonella Clerici racconta il tradimento

Una felicità totale offuscata però da un tradimento raccontato sempre sul settimanale di Alfonso Signorini. Una scoperta causale e brutale, rivela: “Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

Correva l’anno 2011, ma Eddy ha sempre negato il tradimento accusando la ragazza di averlo incastrato. All’epoca infatti ha dichiarato a Vero: “Sono stato uno stupido, ho fatto soffrire Antonella ma mi sembra chiaro che quella ragazza ha organizzato tutto e mi ha incastrato, non c’è stato niente con lei. E’ stato montato un caso, il fatto non esiste: parlavo con una ragazza e le ho appoggiato la mano su una gamba, tutto qui”.

Le sue parole non hanno mai convinto Antonella Clerici anche se all’inizio ha deciso di riprovarci. La loro storia si è conclusa dopo qualche anno. E la simpatica conduttrice serenamente commenta oggi: “Ho capito che gli uomini maturano dopo i 50 anni. E solo allora anche per loro l’amore diventa un romanzo. Per le donne, invece, lo è sempre”.