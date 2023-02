Al Bano, la rivelazione su Loredana Lecciso è disarmante: “Imperdonabile”

Al Bano compie una gaffe in piena regola nei confronti della compagna Loredana Lecciso: dovrà pagar pegno per la grave dimenticanza.

Reduce dalla recente performance al Festival di Sanremo, Al Bano ha raccontato la sua emozionante esperienza sul palco dell’Ariston a Eleonora Daniele, complice un’ospitata nel format Rai “Storie italiane”.

Ancora galvanizzato per l’esibizione a fianco di Massimo Ranieri e Gianni Morandi, con cui ha dato adito ad un suggestivo e nostalgico medley, il cantante di Cellino San Marco ha riferito: “Mi sembrava un regalo di Natale. 27 anni per un’attesa del genere… Io ho fatto un carico di adrenalina bellissimo, non lo so cosa ci siamo detti, ma c’era una fusione fantastica… Peccato sia finita in mezz’ora!“.

L’agognata collaborazione con Gianni Morandi e Massimo Ranieri sembra destinata a proseguire: “Intanto ci sarà la famosa serata che registriamo il 18 maggio, per il mio compleanno, e saremo ancora insieme. Poi ci saranno altre sorprese… Che non posso dire!“.

L’esperienza a Sanremo 2023 ha completamente assorbito tutte le energie e le attenzioni di Al Bano, e il cantante ha inconsapevolmente trascurato la compagna di vita Loredana Lecciso, per giunta in un giorno molto significativo…

Al Bano dimentica le rose per Loredana: scatta il piano B

Il performer di Cellino San Marco ha rivelato a Eleonora Daniele un retroscena piuttosto scottante: “Saluto Loredana… Ieri è stato San Valentino e mi sono dimenticato di mandarle le rose… Imperdonabile. Sono quasi come quella giuria di Sanremo che mi ha mandato via nel 2017!“.

Al Bano, però, è deciso a colmare la riprovevole mancanza: “Le mando il giorno dopo. Mille rose rosse. Bastano?“. Certamente, il recente impegno nella kermesse della canzone italiana ha catalizzato i pensieri del cantante leccese ma, si sa, “il cuore ha le sue ragioni, che la ragione non conosce“, citando Blaise Pascal… Loredana Lecciso sarà disposta a perdonare di buon grado la smemoratezza del celebre partner?

Al Bano e la sua opinione sul panorama musicale odierno

Reduce da un’aurea epoca musicale, Al Bano ha commentato: “Ogni era ha la sua musica, e oggi è strettamente figlia del computer. La musica è l’espressione del tempo che viviamo. L’auto-tune? Se io fossi nato in questo periodo, evidentemente avrei fatto la stessa cosa, perché questo è il mondo che dobbiamo accettare…“.

In ogni caso, la sua disfatta a Sanremo 2017 resta tutt’ora un punto dolente: “Il Festival più amaro per me, ci sono rimasto malissimo. Un brano come ‘Di rose e di spine’ (…) cacciato via dalla prima serata dalla giuria di qualità, non meritava quello schiaffo in faccia, pubblico. E, in qualche modo, quella giuria di qualità me la dovrà pagare, e non è una minaccia…”.